Un recente sondaggio condotto da Little Sleepies ha messo in evidenza come la gran parte delle mamme si confronti con le cosiddette momfluencer, ovvero le mamme che sui social mostrano vite perfette e danno consigli sull’educazione dei figli o sul mantenimento della casa, sottolineandone gli effetti tossici per la salute mentale e, in generale, il benessere.

Chiedendo a 1000 mamme, con bambini di età pari o inferiore ai 10 anni, che usano i social, di condividere i propri pensieri sul senso di colpa, i ricercatori hanno scoperto come la visione di contenuti social abbia effetti negativi in questo.

Quasi tre quarti delle mamme intervistate (72,5%) ha affermato di confrontarsi con altre mamme sui social media, con il 24,5% che lo fa spesso e il 48% a volte. Quasi 1 mamma su 5 (18,8%) nota che i social media hanno influenzato negativamente il suo stile genitoriale, con il 40,6% delle intervistate che ammette di confrontare a volte lo sviluppo del proprio figlio con quello mostrato dalle momfluencer. Circa il 35% afferma di sentirsi sotto pressione per creare e condividere contenuti che ritraggano uno stile e uno stile di vita genitoriale “perfetti”.

Più della metà delle mamme (52,5%) ammette di provare sensi di colpa a volte, mentre il 24,3% li prova spesso. Di questa schiacciante maggioranza, quasi il 60% nota un collegamento tra il senso di colpa che prova e ciò che vede da altri genitori e momfluencer online.

Maternità Mom-shaming, perché è importante parlare del bullismo tra mamme La misoginia (e non solo) trova nelle mamme un obiettivo facile per i propri attacchi. Parliamo del mom-shaming, come si manifesta, quali le cause ...

La ricerca ha anche dimostrato che le rappresentazioni idealizzate della maternità possono avere un impatto negativo sul benessere mentale e fisico, contribuendo a sentimenti di ansia, invidia, vergogna e confronto sociale, tutti pervasivi indipendentemente dalla fonte, che si tratti di mamme locali che conosci o di sconosciuti/e sui social media che segui da lontano.

Allontanarsi dai social media, anche solo per poche ore, può quindi rivelarsi benefico, aiutando a ridurre quelle sensazioni spiacevoli, consentendo di rimanere più presente nella propria vita lontano dallo schermo.