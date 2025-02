Milo Ventimiglia non ha vissuto un inizio di anno facile, visto che negli incendi che hanno devastato Los Angeles l’attore e la moglie Jarah Mariano hanno perso la loro casa; tuttavia la coppia è tornata a sorridere con l’arrivo della loro bambina, chiamata Ke’ala Coral, nata lo scorso 23 gennaio, appena due settimane dopo aver dovuto abbandonare la propria abitazione.

A dare la notizia è proprio la moglie di Ventimiglia, che ha pubblicato un dolce scatto su Instagram in cui si vedono i piedini della neonata.

“Senza casa, mai senzatetto – esordisce la caption del post – Bentornata Ke’ala Coral Ventimiglia. Il 7 gennaio io e la mia famiglia siamo evacuati dall’incendio di Palisades. Abbiamo perso la casa in cui vivevamo e tutto ciò che possediamo, così come la casa in costruzione in cui stavamo per trasferirci. Ero incinta di 38 settimane e avevo fatto un’evacuazione solo poche settimane prima durante il Franklin Fire. Accolgo come un dono il fatto di aver fatto un giro di prova per quello che sarebbe inevitabilmente accaduto. Sono anche grata di essere riusciti a evacuare dall’incendio di Palisades di giorno, quando potevamo sentirci più preparati e non colti completamente alla sprovvista nel cuore della notte, ad esempio.

Io e la mia famiglia siamo insieme, felici, sani e al sicuro, che è davvero tutto ciò che conta – prosegue la modella – Siamo profondamente grati a tutti gli eroi che aiutano a combattere gli incendi, oltre a prendersi cura di tutti coloro che sono stati colpiti dalle conseguenze del dopo. Questo sarà un lungo processo di ricostruzione e lutto per molti, ma ci sentiamo ottimisti e ispirati ad accogliere tutte le emozionanti novità del nostro nuovo inizio!

Un grazie speciale a tutti coloro che hanno sostenuto me e la mia famiglia in questo periodo; amici, famiglia, il mio team parto, personale ospedaliero, comunità di Los Angeles e non solo. Il vostro amore e la vostra generosità sono tutto per noi”.

Mariano conclude con un piccolo promemoria: “Per favore concedeteci tempo e spazio per creare il nostro nido con la nostra bimba in una fase così delicata. Abbiamo già tutto ciò di cui abbiamo bisogno in abbondanza e torneremo con aggiornamenti con i nostri tempi”.

Il neo papà dimostra invece ancora una volta la sua proverbiale riservatezza – poche le foto pubblicate su Instagram, l’ultima addirittura il 9 maggio del 2022, senza alcuna dichiarazione pubblica sulla nascita della piccola.