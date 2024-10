Molte di noi lo hanno amato nei panni dell’ombroso Jess in Una mamma per amica, e l’hanno poi apprezzato in quelli di Jack Pearson in This Is Us, ma ora Milo Ventimiglia si prepara a un altro ruolo, quello di padre.

L’attore è infatti in attesa del primo figlio con la moglie Jarah Mariano, che ha comunicato la gravidanza con una serie di foto pubblicate su Instagram.

Nelle foto Mariano è seduta su una tavola da surf, alle Hawaii, sua terra di origine, e mostra la pancia con la caption “Baby on board”, ovvero “bebè a bordo”; ovviamente moltissimi i commenti sotto il post, di amici e conoscenti, ma anche dei fan.

News "Aspettiamo il nostro nuovo migliore amico", Georgia May Jagger è incinta Georgia May Jagger, terzogenita del rocker Mick Jagger e dell'ex moglie Jerry Hall, è incinta del primo figlio. Ad annunciarlo proprio lei su Inst...

Ventimiglia e Mariano – che, curiosamente, porta il cognome del personaggio di lui in Una mamma per amica – stanno insieme dal 2022, mentre nel 2023 è arrivato il matrimonio, in una cerimonia privatissima documentata però sui social.

“Abbiamo avuto relazioni che sono andate e se ne sono andate e poi arrivi a un punto in cui incontri il tuo partner e incontri qualcuno che ti ispira in un modo diverso da chiunque altro – ha dichiarato Ventimiglia a proposito della sua relazione con la modella hawaiiana, che ha sempre tenuto riservatissima – Sono grato per lei e sono felice di essere arrivato in questo momento, quindi la vita coniugale è bella”.