10 cose da sapere sulla meningite meningococcica (dalla Società Italiana di Pediatria)

La meningite meningococcica – provocata dal batterio Neisseria Meningitidis o meningococco – è una patologia molto grave, caratterizzata, dopo un periodo di incubazione di 1-10 giorni, da un esordio improvviso, con un tasso di mortalità per i pazienti non trattati che raggiunge il 100%. Nei casi invece in cui la diagnosi è precoce e si segue una corretta terapia il tasso di letalità varia tra il 5 e il 10%. È proprio per questo che il 5 ottobre è stata istituita la Giornata Mondiale contro la Meningite (World Meningitis Day), per sensibilizzare le persone sulla malattia e diffondere una maggiore consapevolezza riguardo ai sintomi, ai vaccini disponibili per la prevenzione e ad altre misure che possono aiutare a ridurne l’incidenza, oltre che alla necessità di sforzi globali per sconfiggerla.

La Società Italiana di Pediatria (SIP) ha fornito un suo decalogo, dieci cose da sapere sulla meningite meningococcica che è bene imparare: