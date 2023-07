Il video di questa terapista e mamma sui tanti modi in cui i bambini esprimono ansia è virale

La terapista Melissa Griffing ha condiviso un filmato in cui descrive i segnali che ogni genitore dovrebbe imparare a riconoscere per capire che il figlio soffre di disturbi legati all’ansia.

Melissa Griffing, una terapista statunitense, ha condiviso un video sul canale TikTok @momteherapist in cui ha descritto i segnali che ogni genitore dovrebbe imparare a riconoscere per capire se il proprio figlio soffre di ansia. La creator, nell’incipit del filmato, ha spiegato che, solitamente, i bambini non sono in grado di comunicare chiaramente a mamma e papà questo disturbo e, proprio per questo, bisogna saper interpretare i loro comportamenti.

“Sapevi che i bambini parlano di ansia in un sacco di modi diversi? – ha esordito Melissa Griffing all’inizio del video, attirando l’attenzione di migliaia di utenti – Ecco 15 modi in cui i più piccoli stanno cercando di dire che si sentono preoccupati”. Nel resto del filmato, la terapista (madre di tre figli) si è focalizzata sul momento in cui i bimbi dicono di avere mal di pancia: un segnale da cogliere immediatamente come un possibile campanello d’allarme per i disturbi legati all’ansia.

Secondo il parere dell’esperta, inoltre, anche la ripetizione di frasi come ‘Devo fare ancora pipì’ oppure ‘Voglio soltanto restare con te’, rappresentano delle vere e proprie avvisaglie da tenere in considerazione. Tra le centinaia di commenti che hanno sommerso il video della tiktoker, sono comparse diverse testimonianze a sostegno di questa teoria.

“Mio figlio dice ognuna di queste cose – hanno spiegato alcuni – Dicevo spesso di avere mal di stomaco da piccola, al 100% si tratta di ansia”, ha scritto un’altra utente, condividendo le proprie esperienze con la terapista che, tra i numerosi filmati pubblicati online, ha deciso di spiegare in che modo aiutare i bambini che si trovano a doversi confrontare con questo disturbo: