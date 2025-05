L'attrice, mamma per la quarta volta lo scorso marzo, ha pubblicato una storia in cui ha detto che "le donne non hanno una data di scadenza". E secondo una fonte vorrebbe permettere all'ex, Machine Gun Kelly, di fare il padre.

Diventata mamma per la quarta volta lo scorso 27 marzo, Megan Fox sta crescendo la sua ultimogenita da sola, dopo la rottura della storia con il rapper Machine Gun Kelly, avvenuta durante la gravidanza in seguito alla scoperta di alcuni tradimenti da parte di lui.

L’attrice, che ha cancellato ogni post dalla sua pagina Instagram, è tornata a parlare in pubblico, seppur solo via social, dopo molti mesi di silenzio (ad annunciare l’arrivo della bimba era stato infatti proprio il musicista, che in un primo momento sembrava non dover essere presente neppure in sala parto, per volontà di Fox), attraverso una storia, ora non più visibile, in cui ha ricordato il potere delle donne e si è scagliata contro quanti continuano a parlare del famigerato “orologio biologico“.

“38 anni, incinta di sei settimane (non pianificata ma piacevole sorpresa) – ha scritto l’interprete di Transformers – Per favore smettiamola di ascoltare il patriarcato. Le donne sono eterni essere di luce. Non abbiamo una data di scadenza. Non lasciate che rubino il vostro potere”.

News Megan Fox è diventata mamma per la quarta volta. Machine Gun Kelly presente al parto L'attrice ha dato il benvenuto alla prima femmina, dopo tre maschi. In sala parto presente l'ex compagno, Machine Gun Kelly, con cui Fox ha chiuso ...

Qualche settimana fa, subito dopo la nascita della bambina, di cui si ignora ancora il nome, una fonte vicina all’attrice aveva detto che, diversamente da quanto pensava inizialmente, Megan Fox non vorrebbe fare fuori Colson Baker – questo il vero nome di Machine Gun Kelly – dalla vita di sua figlia; “Non è interessata a dare una seconda chance alla loro storia d’amore, ma vorrebbe instaurare un buon rapporto di co-genitorialità” avrebbe riferito la fonte a People. Nessuna possibilità di riavvicinamento, quindi, ma un rapporto di rispetto reciproco per il bene della bambina.