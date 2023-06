Maya Vander parla della sua (terza) 'bambina miracolosa', dopo 4 aborti e un bimbo nato morto

Dopo tre aborti e aver partorito un bambino nato morto nel 2021, ora Maya Vander posa felice in una foto con i suoi due figli e l’ultima arrivata, Emma, che la donna considera la sua “bambina miracolosa”, nata nella primavera del 2023.

La star di Selling Sunset, in un’intervista esclusiva a PEOPLE, ha raccontato di aver deliberatamente tenuto nascosta questa gravidanza, dopo il dolore delle interruzioni precedenti, specie dopo la perdita, a 38 settimane di gestazione, di suo figlio Mason:

Non sapevo come sarebbe andata questa gravidanza e le cose ovviamente accadono, come sfortunatamente ho imparato. Ho deciso di tacere: non volevo fare nulla e volevo solo assicurarmi che tutto andasse bene, che la bambina fosse sana e che anche il parto lo fosse. Insomma, che tutto andasse bene prima di rendere pubblica la notizia.