A soli 30 giorni dalla nascita del primo figlio, l’ex corteggiatrice di Uomini & Donne Marta Pasqualato ha conseguito la specializzazione in Medicina Generale, con una tesi sulla depressione post-partum. A darne notizia è proprio la diretta interessata, attraverso un post Instagram in cui la si vede con la corona d’allora e il figlio neonato tra le braccia.

“Tutti hanno sempre pensato fosse un errore di calcolo rimanere incinta e poi doversi specializzare in così poco tempo – ha scritto Pasqualato nella caption che accompagna lo scatto – Va beh, è impossibile decidi quello che vuoi fare prima, non puoi fare tutto.

Effettivamente non avevo calcolato lezioni con le nausee mattutine, tirocini in piedi 5 ore col pancione, ambulatorio fino all’ottavo mese.

Perchè l’unica cosa a cui ho sempre pensato è solo quanto sarà orgoglioso mio figlio quando gli mostreró questa foto, e gli racconterò che in 30 giorni la mamma l’ha messo al mondo e ha discusso una bellissima tesi sulla Depressione Post-partum.

Cause it’s iconic, and I love to do iconic s**t”.

Tempo fa Marta Pasqualato aveva espresso le sue preoccupazioni spiegando di temere il giudizio dei pazienti per il suo passato televisivo, timori poi per fortuna rivelatisi infondati: “Dai pazienti pensavo che sarei stata giudicata male. Programmi come quello che ho fatto io sembrano accogliere solo persone che cercano fama senza far fatica, persone superficiali diciamo così. Pensavo che togliere lo stereotipo dal pensiero dei miei pazienti non sarebbe stato facile. Ma è andata meglio del previsto. Più di una persona mi ha detto ‘Ti ho visto in televisione’, altri sono stati super discreti ma chi me ne ha parlato l’ha fatto in modo positivo”.

Pasqualato aveva partecipato al dating show di Canale 5 corteggiando Nicolò Brigante, che scelse poi Virginia Stablum (attuale fidanzata di Luca Vezil, ex di Valentina Ferragni); dopo qualche tempo ha incontrato l’attuale compagno Nicolò Del Mela, con cui ha avuto il piccolo Carlo, nato lo scorso 17 maggio.