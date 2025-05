Il calciatore, ospite di Belve, ripercorre la scelta di chiedere il test di paternità alla ex Raffaella Fico subito dopo la nascita di Pia; una decisione dolorosa, ma per lui inevitabile.

Ospite di Francesca Fagnani nella puntata di Belve che andrà in onda stasera, 27 maggio, Mario Balotelli ha parlato a tutto tondo della carriera da calciatore, che vede lontano dall’Europa, del razzismo subito fin da bambino, ma anche dei figlio, a partire da Pia, avuta con la showgirl Raffaella Fico.

In particolare, il calciatore ha parlato del test di paternità chiesto all’epoca della nascita della piccola, il 5 dicembre del 2012, che suscitò molto scalpore; una decisione, afferma Balotelli, che oggi riprenderebbe: “Non ci vedevamo da mesi: mi spiace per mia figlia ma che altro potevo fare?” sono state le sue parole.

La controversia sul riconoscimento della piccola si è concluso, con successo, il 5 febbraio 2014, dopo una vertenza giudiziaria, e oggi “SuperMario” conferma di avere un rapporto sereno con la primogenita.

News È nato il figlio di Fausto Brizzi e Silvia Salis: "Ecco perché avrà solo il cognome materno" La coppia ha dato il benvenuto a Eugenio e ha preso la decisione di dare il solo cognome materno al piccolo: “È importante dare un segnale”.

Nel 2019, ad esempio, dopo che la piccola aveva accompagnato il papà in campo prima del match Napoli Brescia, Balotelli aveva scritto sui social “Un sogno che si avvera. Ti amo amore mio”, a corredo di uno scatto che li immortavala insieme sul campo da gioco.

“Quando Mario mi ha chiesto il test del Dna, mi sono sentita umiliata come donna e come mamma- erano invece state le parole di Raffaella Fico a Verissimo – Dopo anni, Mario mi ha chiesto scusa, si è pentito tanto, ma non si può tornare indietro”.

Ciononostante, anche per amore della figlia che hanno in comune, i rapporti tra le ex coppia oggi sono ottimi: “Oggi siamo davvero come fratelli – aveva detto Fico in un’altra occasione – Se lui litiga con la fidanzata mi chiama e si sfoga con me. Parliamo ore a telefono, gli do dei consigli”.

Balotelli è diventato di nuovo padre nel 21017, di un maschio, Lion, avuto con la ex Clelia Carleen. Dopo un matrimonio saltato, con Francesca Monti, nel 2023, oggi il calciatore si dichiara non innamorato.