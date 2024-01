Maria Menounos ha dato un prezioso consiglio a tutte le neomamme. Ospite al podcast Gut Feelings di Lo Bosworth, la conduttrice statunitense, che ha combattuto contro un cancro al pancreas mentre aspettava la sua prima figlia, ha raccontato tutte le difficoltà di quel periodo e come le abbia superate grazie all’aiuto delle persone a lei vicine.

“Beh, io ho avuto un percorso particolare perché non ho potuto portare mia figlia nel pancione”, ha detto Menounos a Bosworth. “Quindi ho optato per una madre surrogata”.

“E inoltre, in quel periodo molti dei miei organi mi erano stati recisi e rimossi ed ero in convalescenza per quel motivo. E quindi non ho potuto fare un baby shower, non ho fatto nessuna delle cose che si fanno di solito. Ma va bene, non sono tradizionalista, quindi non mi è importato”, ha raccontato, spiegando di non aver avuto la possibilità di godersi i preparativi per l’arrivo della piccola Athena, avuta insieme al marito Keven Undergaro nel 2023.

“Quando sei una neomamma, non sai niente”, ha detto la conduttrice. “È troppo lavoro. Quindi chiedi aiuto”. Spesso, infatti, le mamme si trovano ad affrontare le novità che un figlio comporta da sole, e a volte sono restie a chiedere aiuto per paura di pesare sugli altri membri della famiglia. Una situazione che, a volte, può portare anche al burnout.

“Ho detto ai miei amici: ‘Non ho bisogno del baby shower, non ho bisogno di niente’”, ha continuato la conduttrice. “’Ho solo bisogno del vostro aiuto. Aiutatemi ad avere quello che davvero mi serve e che voi avete già testato e sapete che andrà bene. Evitatemi lo stress dei tentativi ed errori. Potete aiutarmi un giorno a mettermi in pari con tutto? Prendiamo del vino e un tagliere di formaggi, ma per favore venite ad aiutarmi’. E così hanno fatto ed era tutto pronto”.

Poi, il consiglio: “Accettate tutto l’aiuto che potete. E non abbiate paura di chiedere aiuto alle persone, soprattutto quando state passando un periodo particolare… Quindi, se siete neomamme, chiedete ad altre mamme che hanno già vissuto tutto questo, che possono aiutarvi a rendere il tutto più semplice”.

“Sappiate solo che non saprete mai tutto”, ha infine concluso Maria Menounos, che nel maggio 2023 è riuscita a sconfiggere il cancro. “Andrà tutto bene”.