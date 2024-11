Nella discrezione più generale, che ha caratterizzato del resto tutta la gravidanza, Margot Robbie e il marito Tom Ackerley sarebbero finalmente diventati genitori; a rivelarlo è il sempre ben informato People, che annuncia che il bebè sia un maschietto, di cui tuttavia si ignora ancora il nome.

Come detto, la star di Barbie ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla gravidanza, tanto da non annunciarla pubblicamente – non ha neppure profili social ufficiali – ma comparendo con un pancione già in stato avanzato sugli spalti di Wimbledon, l’estate scorsa. Altre foto erano poi state scattate dai paparazzi durante la vacanza dell’attrice in Sardegna, ma per il resto dalla coppia, sposata dal 2016, nessuna notizia è mai trapelata.

Del resto, i due attori sono persone estremamente riservate da sempre: incontratisi nel 2013 sul set del film bellico Suite Française, 8 anni fa si sono uniti in matrimonio in una cerimonia intima a Byron Bay. Impossibile quindi, dati i precedenti, aspettarsi che Robbie e Ackerley si “scucissero” proprio ora, con l’arrivo del loro primogenito, di cui, naturalmente, non si conosce neppure la data di nascita precisa.