A quanto pare la top model Gisele Bündchen è in attesa del suo terzo figlio, il primo assieme al nuovo compagno, il suo istruttore di jiujitsu, il trentasettenne Joaquim Valente, 35 anni.

Sebbene non ci siano conferme ufficiali, al momento, da parte dei diretti interessati, una fonte vicina alla coppia ha detto a People che “Gisele e Joaquim sono felici di questo nuovo capitolo della loro vita e non vedono l’ora di creare un ambiente sereno e amorevole per tutta la famiglia”.

Bündchen e Valente sono ufficialmente una coppia dal 2023, ma si conoscono da molto più tempo, visto che, come detto, lui è il suo preparatore e allenatore di jiujitsu. La modella ha altri due figli, Benjamin Rein , 14 anni, e Vivian Lake, 11 anni, avuti dall’ex marito, la star della NFL Tom Brady.

News "La Franci è incinta", Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello saranno di nuovo genitori Altro bebè in arrivo per l'ex campione di motociclismo e la compagna. E sarà un'altra femmina, che arriverà a far compagnia a Giulietta.

Un’altra fonte aveva rivelato sempre a People che dopo la separazione da Brady Bündchen si sentiva “sicura e felice, e così impegnata con la sua vita che non ha tempo di soffermarsi sugli aspetti negativi là fuori”.

Brady e Bündchen hanno divorziato nell’ottobre 2022 dopo 13 anni di matrimonio, ottenendo l’affidamento congiunto dei loro figli. Un indizio che potrebbe far pensare all’effettiva gravidanza della modella è la sua assenza dallo show di Victoria’s Secret, di cui è stata un “angelo” dal 1999 al 2006, sfilata che ha visto calcare la passerella anche a molti “angeli” storici; curioso, quindi, che mancasse proprio lei.