Maren Morris si è aperta sulla sua lotta alla depressione post partum. Ospite del programma radiofonico The Howard Stern Show, la cantautrice texana ha raccontato il difficile periodo seguito alla nascita di suo figlio, Hayes Hurd, nel marzo 2020, e come questo abbia avuto un impatto negativo sulla sua salute mentale. “Il tuo corpo ha attraversato una cosa violenta; ovviamente questo ti influenza emotivamente e anche dal punto di vista degli ormoni”, ha detto la cantante.

“Stavo iniziando a non riconoscermi più e lo stesso le persone intorno a me. Mi sentivo inutile perché non riuscivo a lavorare. Non riuscivo ad andare in tour. Ho cancellato tutto”. E ha continuato: “È difficile, quando fai qualcosa da così tanto tempo, pensare di non essere solo quella cosa; che anche se la ami e ti dà da vivere, tu non sia solo quello. Quindi aver separato le due cose mi ha aiutata”.

Poi, la cantante ha spiegato di essere ricorsa a uno psicofarmaco che le è stato molto utile per uscire dalla depressione post partum. “È come se vivessi nel negativo, nel rosso, per molto tempo senza rendertene conto. Il fatto che tu sia così a corto di serotonina, dopamina e tutte queste cose, è questione di chimica”, ha spiegato Maren Morris.

