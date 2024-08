L'attrice di This is Us, incinta del terzo figlio, è alle prese con le chiazze cutanee tipiche della gravidanza.

Mandy Moore è attualmente incinta del suo terzo figlio con il marito Taylor Goldsmith, ma ha da poco annunciato di stare affrontando questa terza gravidanza con il melasma, un fenomeno che porta alla comparsa di chiazze scure di pigmentazione, nelle aree esposte al sole, generalmente sul viso.

L’attrice e cantante, in una storia pubblicata su Instagram e ora non più visibile, ha scritto “Il melasma in gravidanza è una schifezza”, fotografandosi mentre si massaggiava la tempia con un Lyma Laser, un dispositivo per la cura della pelle da usare a casa.

Il melasma è una piuttosto condizione comune, soprattutto durante la gravidanza: le chiazze di pigmentazione colorata, che solitamente compaiono sul viso, sono spesso innescate dall’esposizione al sole o dai cambiamenti ormonali dovuti alla gestazione; la condizione è ereditaria e recenti ricerche dimostrano che la luce blu degli schermi dei computer e di altri dispositivi elettronici può peggiorare il disturbo. Per contrastarlo sono necessari creme sbiancanti cutanee, una buona protezione solare e, in alcuni casi, peeling chimici o trattamenti laser.

Mandy Moore ha già Augustus, di 3 anni, e Oscar, di 19 mesi, e ha annunciato la terza gravidanza a maggio. Lei e il cantante dei Dawes Taylor Goldsmith sono sposati dal 2018.