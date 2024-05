Gli smartphone creano spesso una vera e propria dipendenza, e sarebbe bene, ogno tanto, fare un po’ di “distintossicazione digitale”. Ma Paige Turner, una mamma americana, ha deciso di pubblicare un video su TikTok per difendere tutti quei genitori che spesso vengono accusati di passare troppo tempo al telefono, non prestando attenzione a ciò che fanno i figli.

“Ero proprio all’allenamento di Taekwondo di mio figlio e direi che il 75% dei genitori erano al telefono – ha spiegato la donna – Ho visto molti commenti su come i genitori siano sempre al telefono. ‘I genitori mandano sempre messaggi: non guardano i loro figli, non vedono quanto stanno andando bene i loro figli durante il Taekwondo, il baseball o la ginnastica, qualunque cosa facciano. Sono semplicemente troppo occupati con il telefono e perché non possono semplicemente prendersi una pausa e alzare lo sguardo?’. Ecco, io voglio semplicemente fornire una prospettiva diversa, perché penso che al genitore medio venga chiesto di fare molto. Lavoriamo a tempo pieno, in un contesto in cui spesso manca l’assistenza all’infanzia. Quindi spesso questi genitori non sono solo ‘al telefono’. Mi siedo accanto ai genitori che usano i loro laptop durante gli allenamenti di Taekwondo, perché tecnicamente stanno ancora lavorando. La maggior parte di noi sono genitori che lavorano. La maggior parte dei genitori nel nostro Paese sono genitori che lavorano. Quindi, quando sono agli allenamenti di Taekwondo alle 16:00 di un martedì pomeriggio, probabilmente sono ancora in orario lavorativo. E se sono abbastanza fortunati da avere un lavoro da remoto, i genitori continuano a lavorare mentre sono lì. Stanno rispondendo alle email. A volte stanno anche ascoltando una chiamata”.

As parents, we need to be conscious of one and how we use our phones. However, a lot of the critique online specifically about parents being on their phone I could activities is likely missing the full picture. Many parents are multitasking. They are working while at basketball, they are ordering groceries while at dance practice. They are doing many things at one time and juggling all of it as soon as they can.

Oltre a questo, Turner cita un altro punto: “Anche i nostri genitori ci lasciavano e se ne andavano. Non ricordo che i miei genitori fossero presenti ad ogni allenamento e partita. Mi lasciavano e se ne andavano. Quindi ecco il punto: non ci viene chiesto solo di fare di più: essere presente ad ogni allenamento, essere ad ogni partita, fare volontariato, lavorare a tempo pieno, andare a prendere i nostri figli alla fermata dell’autobus. Ci viene anche chiesto di essere pienamente presenti in tutto questo, il che è impossibile”.

In un mondo ideale – conclude – i nostri figli avrebbero allenamenti e attività in momenti che ci permetterebbero di essere pienamente presenti. Ma in questo momento ci viene chiesto di fare molte cose diverse, e molti di noi non possono permettersi questo lusso.

Il senso del video è quindi di non essere eccessivamente giudicanti con i genitori che stanno al telefono, perché spesso quello stare attaccati allo smartphone non dipende dal piacere ma dalla necessità di dover fare qualcosa di importante.