Il ballerino di Ballando con le stelle e la compagna e collega Camilla Mola sono in attesa del primo bebè, come annunciato su Instagram.

Luca Favilla, apprezzato ballerino dello show Ballando con le stelle, si prepara alla sua “gara” più importante; quella che lo porterà a diventare padre.

Il ventottenne, con un passato ad Amici e dal 2018 volto del cast dello show del sabato sera di Rai Uno, ha infatti annunciato di aspettare il primo figlio con la compagna, la collega Camilla Mola, partner di ballo e socia della scuola Go Dance, di Albano Laziale.

“Ci siamo incontrati l’estate del 2023, e da quel monento non abbiamo potuto fare a meno di noi – ha scritto Favilla nella caption di accompagnamento del post – Fino ad oggi. Oggi si comincia con un altro capitolo, dove non saremo più solo noi due ma ci sarà un/a piccolo/a fagiolino/a.

È emozionante anche solo pensarle queste parole ma… Diventeremo MAMMA E PAPÀ per la prima volta. Non trovo le parole per dire altro ma già non vediamo l’ora”.

Favilla, che nell’ultima edizione dello show ha ballato in coppia con Federica Nargi, arrivando tra i favoriti alla vittoria finale, ha ricevuto le congratulazioni e i complimenti di moltissimi colleghi e amici, tra cui Anastasia Kuzmina, Pasquale La Rocca, Davide Bonolis, figlio di Paolo e di Sonia Bruganelli, e la stessa Nargi, che ha scritto “Zia Fede non vede l’ora”.