Nika Diwa, influencer e content creator, ha spiegato su TikTok come mai lei e il compagno abbiano deciso di risolvere i conflitti di coppia davanti ai figli. Il video, diventato ormai virale, mostra la donna tenere in braccio una delle bambine mentre ha una discussione pacata con il marito.

“È importante per i bambini imparare come muoversi nel conflitto in modo sano”, spiega nel video. “Li lasciamo guardare mamma e papà essere in disaccordo in modo rispettoso e lavorare verso l’unione e verso una soluzione. Questo li aiuta ad essere preparati per la risoluzione sana del conflitto quando crescono”.

Alla fine del video, inoltre, vediamo la coppia sorridere e scambiarsi un bacio, segno che la discussione ha avuto esito positivo, mentre anche la bambina sorride. Diversi studi infatti, tra i quali una ricerca del 2017 della American Psychological Association, hanno dimostrato come i figli di genitori che hanno confronti costruttivi mostrino meno problemi comportamentali e una sviluppata capacità di cooperazione con i propri coetanei per la risoluzione dei conflitti.

Ovviamente, si parla in questo caso di discussione positiva, e non di litigi. In base a uno studio pubblicato nel 2019 sulla rivista scientifica Development and Psychopatology, infatti, i figli di coppie con problemi relazionali mostrano in media maggiori problematiche dal punto di vista emotivo entro i due anni dalla nascita, manifestando paura, difficoltà nel gestire le novità e maggiore inclinazione ai capricci. È quindi sempre meglio esporre i bambini alla quantità minore possibile di stress.

“Se riesci a dire: ‘Beh, sono arrabbiato con te per questa cosa’, ma ti focalizzi su una soluzione futura, e i tuoi figli assistono a questo, impareranno che dal disaccordo possono nascere cose buone”, ha detto Laurie Puhn, autrice del libro Fight less, love more, come riportato dal Wall Street Journal.