Ravenna: liceo diventa una nursery per aiutare una studentessa madre a non abbandonare gli studi

"Non potevo perderla", le parole del preside del liceo artistico Nervi-Severini che ha creato una nursery per il figlio di una studentessa, aiutando la neomamma a concludere il percorso scolastico.

Sofia Baroni, 20 anni, iscritta all’ultimo anno del liceo artistico Nervi–Severini di Ravenna, è diventata mamma di Edoardo nell’ottobre del 2022 e stava per abbandonare gli studi. Gianluca Dradi, il dirigente scolastico dell’istituto, con l’aiuto di altri studenti e collaboratori, ha trasformato una stanza inutilizzata dell’edificio in una nursery dove la studentessa può allattare il piccolo, permettendole di continuare a frequentare le lezioni.

“Cosa fai lì a casa? Non mollare, ti aspettiamo, non esiste che lasci”, le aveva detto il preside, come riportato da Fanpage. Dradi, infatti, negli scorsi mesi, aveva telefonato alla ragazza con l’obiettivo di spronarla e convincerla a concludere le scuole superiori. Proprio in questi giorni, grazie al supporto offertole dalla dirigenza scolastica, dai compagni di classe e dagli insegnanti, Sofia Baroni si sta preparando per affrontare la maturità.

La strategia scelta dal dirigente per consentire alla studentessa di continuare a seguire le lezioni consiste nel farle tenere il bambino in classe. Il piccolo Edoardo, infatti, seduto nel suo passeggino, si trova sempre al fianco della mamma, anche durante l’orario scolastico: “È diventata la mascotte della scuola e in qualche modo lo sono diventata anch’io”, ha raccontato Sofia Baroni con entusiasmo, come si legge in un articolo de La Repubblica. Ovviamente, quando la 20enne deve sostenere verifiche o interrogazioni, il figlio viene accompagnato dai collaboratori in un’altra aula, dove viene intrattenuto da numerosi giochi e attività.

È dolce averlo in classe. Quando ho scoperto di essere incinta ho parlato con la mia coordinatrice che mi ha aiutato a dirlo anche ai miei compagni e alla mia famiglia. Un giorno è entrata in classe e mi ha chiesto di fare il mio annuncio e per me che ero già al quarto mese di gravidanza è stato difficile. La catena di solidarietà è scattata quasi subito.

Il corpo docenti e il preside, inoltre, hanno ricevuto l’aiuto dell’associazione Una carrozzina per due che ha contribuito al reinserimento in classe di Baroni, regalando all’istituto un lettino da campeggio e dei giocattoli da utilizzare in aula, rendendo più confortevole la permanenza del piccolo.

Giacomo Dradi e l’istituto Nervi-Severini rappresentano un grande esempio di solidarietà e collaborazione nei confronti di tutte quelle madri che vogliono proseguire gli studi: “Molti si sarebbero arresi davanti a una cosa simile, io ho voluto assumermi questo rischio”, ha dichiarato il preside.