L'attrice è diventata mamma per la seconda volta ad agosto, e ha scelto di condividere un momento decisamente particolare, prima di un red carpet, per normalizzare ulteriormente la maternità.

Lea Michele è diventata mamma per la seconda volta di Emery Sol lo scorso agosto, e ha parlato delle differenze tra questo secondo parto e quello del primogenito, Ever Leo, avvenuto in pieno periodo Covid.

Mentre si preparava per la première di Wicked, il suo ultimo lavoro, l’attrice resa famosa da Glee ha immortalato su Instagram un momento piuttosto particolare, mentre, avvolta in una vestaglia, usava il suo fidato tiralatte.

“Gli accessori sono un po’ diversi di questi tempi…” ha scritto Michele ironicamente nella caption del post.

l post, in cui Michele mostra come concilia la preparazione per il red carpet con la realtà della maternità , ha ricevuto molto affetto dai followers.

“Questo è il massimo del multitasking”; ha commentato un utente;”Oh mio Dio non me ne sono nemmeno accorta all’inizio perché sei così chic”, ha scritto un’altra follower.

Lea Michele condivide spesso e volentieri momenti della sua quotidianità con i due figli, ed è apprezzata per questo da chi la segue sui social, che non può che fare a meno di immedesimarsi in questi piccoli ma potenti scorci di maternità quotidiana: i pigiami coordinati, il momento di accompagnarli a scuola, le tranquille passeggiate in passeggino.