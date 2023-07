Kit Harington e Rose Leslie sono diventati genitori bis

Un rappresentante ha rivelato a People che le star del Trono di Spade sono “felicissime di aver accolto una bambina in famiglia”, di cui non conosciamo il nome.

Kit Harington e Rose Leslie sono diventati di nuovo genitori: ad annunciarlo è stato un rappresentante che ha comunicato la notizia al magazine People, dichiarando che le due star del Trono di Spade sono “felicissime di aver accolto una bambina in famiglia”, di cui non sono ancora stati svelati il nome (come nel caso del primogenito, avuto due anni fa) né la data di nascita.

Qualche settimana fa, Rose Leslie era stata fotografata dal Daily Mail in compagnia della sorella, Portia, nel corso di una passeggiata tra le strade di Londra, mentre indossava un lungo abito floreale da cui si intravedeva il pancione. Durante un’intervista di febbraio 2023 per il The Tonight Show With Jimmy Fallon, inoltre, il neopapà aveva comunicato per la prima volta la notizia della seconda gravidanza dell’attrice: “Sono terrorizzato”, soffermandosi sui numerosi aspetti che, secondo il suo parere, differenziano l’arrivo in famiglia del primo figlio rispetto al secondo:

Con il primo figlio cammini sulle nuvole, balli nei prati in fiore per nove mesi, l’uomo soprattutto. Con il secondo figlio, il controllo della realtà avviene prima, diventi pratico molto più velocemente.

Nel marzo del 2023, mentre calcava il red carpet di Extrapolations, Kit Harington aveva confermato nuovamente l’arrivo del secondo bebè di casa, raccontando di averlo comunicato anche al primogenito: “Sta per avere lo shock della sua vita: avrà un fratello o una sorella”, aveva spiegato scherzosamente, accennando al momento in cui il piccolo aveva iniziato a comprendere il significato della splendida notizia:

