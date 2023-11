La terza figlia di Thor Bjornsson è nata morta prematuramente: a darne l’annuncio è stato l’attore stesso, con un commovente e doloroso post Instagram nel quale, insieme alla moglie Kelsey Morgan Henson, ha raccontato l’accaduto.

La piccola, chiamata Grace Morgan, è nata morta durante il quinto mese di gravidanza. “È con grande dolore che annunciamo la nascita di nostra figlia, Grace Morgan Hafthorsdottir nata l’8 novembre alla 21esima settimana e mezzo di gestazione”, ha esordito l’attore e sportivo islandese.

“Dopo un consistente rallentamento dei suoi movimenti, abbiamo scoperto che il suo cuore aveva smesso di battere. Le parole non sono sufficienti per descrivere il nostro dolore per questa perdita né la felicità per aver avuto la possibilità di trascorrere del tempo con nostra figlia”, ha poi continuato Thor Bjornsson.

È molto bella, con lunghe ciglia e sopracciglia bionde e un piccolo sorriso per mamma e papà. L’amore che proviamo per lei è indescrivibile. Il dolore di questo momento sarà per sempre con noi, ma con noi resterà anche l’amore per lei. Tutte le speranze e i sogni che nutrivamo per lei ci sono stati strappati via ma so che un giorno sarò di nuovo con lei. Il suo spirito vive attraverso di noi e dei suoi fratelli.

L’attore, infatti, ha già due figli: Theresa Líf, avuta alla ex compagna Thelma Björk Steimann, e il piccolo Stormur Magni, nato nel 2020 dal matrimonio con l’attuale moglie, con la quale era convolato a nozze nel 2018.

“Vi chiedo di rispettare la nostra privacy in questo momento di dolore per la nostra inconsolabile perdita. Grazie a tutti per ogni parola gentile e per il supporto”, ha poi concluso l’attore nel post.