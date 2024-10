Joy-Anna Duggar, che forse anche il pubblico italiano conoscerà per essere fra le protagoniste del reality 19 Kids and Counting – 21 sotto un tetto in Italia – ha parlato in un podcast, The Unplanned Podcast, della depressione post-partum affrontata con la nascita del terzo figlio, Gunner.

Duggar, che ha con il marito Austin Forsyth anche Gideon ed Evelyn, ha rivelato che dopo aver dato alla luce il suo figlio più piccolo, Gunner, ha dovuto affrontare “il periodo più buio della mia vita”.

La sua lotta contro la depressione post-partum non era una novità per lei: ha descritto sensazioni simili dopo aver messo al mondo il suo primo figlio, Gideon, ma ha notato che erano più intense dopo la nascita di Gunner. Ha ricordato di essersi sentita “in preda alla nebbia” per sei mesi dopo la nascita di Gideon e, sebbene la sua esperienza dopo la nascita di Evelyn fosse stata più mite, ha comunque dovuto affrontare delle sfide.

La gravità della sua depressione post-partum dopo Gunner, secondo lei, è derivata dal fatto di non essersi presa cura di sé in modo adeguato durante la gravidanza. “Non assumevo il cibo giusto, le vitamine o il riposo giusti”, ha ammesso Joy-Anna Duggar. Oltre ai cambiamenti fisici, ha dovuto affrontare anche lotte relazionali e spirituali quando i suoi fratelli, Jinger Duggar Vuolo e Jill Duggar Dillard, hanno pubblicato libri che l’hanno portata a mettere in discussione la sua educazione e la sua fede.

Inizialmente, Duggar ha spiegato di essersi sentita bene dopo il parto, ma due mesi e mezzo dopo, tutto è cambiato. Ha detto, “Non lo augurerei a nessuna mamma, ma so che molte mamme ci passano”. Per mesi, ha lottato per alzarsi dal letto e gestire le responsabilità quotidiane, sentendosi sopraffatta dai dubbi spirituali.

Salute e Benessere Depressione post-partum: i 5 segnali per riconoscerla La depressione post-partum è riconosciuta come una delle più comuni complicanze mediche per le neomamme ma nonostante questo è ancora molto sott...

Nonostante le difficoltà, ha deciso di cercare aiuto . “Alla fine sono arrivata a un punto in cui pensavo, ‘Non sto bene. Sto lottando'”, ha raccontato. Il suo medico le ha suggerito dei farmaci, ma Joy-Anna Duggar ha scelto di iniziare con vitamine da prescrizione dopo che le analisi del sangue hanno indicato una carenza. Con il supporto del marito, che preparava i pasti e si assicurava che lei avesse una corretta alimentazione, ha iniziato a cambiare stile di vita.

Riconoscendo l’importanza della salute mentale, Joy-Anna Duggar ha anche deciso di smettere di allattare Gunner per il suo benessere. “A 6 mesi dal parto, sapevo che era meglio per la mia salute mentale smettere”. Il cambiamento, insieme a un’alimentazione più sana e all’attività fisica, ha portato a un miglioramento significativo.

Duggar ha anche trovato forza attraverso la connessione, cercando la guida di un counselor cristiano e legandosi ad altre mamme che affrontavano lotte simili. Un’altra mamma nella sua chiesa l’ha incoraggiata a cercare aiuto, cosa che ora si pente di non aver fatto prima.

Riflettendo sul suo percorso, Joy-Anna Duggar ha condiviso: “Ho lottato per mesi per sentirmi meglio, ma non cambierei quella fase per niente al mondo. Sono cresciuta così tanto”.