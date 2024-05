In un’intervista rilasciata a PEOPLE , Jessica Biel ha parlato delle sue difficoltà a concepire, rivelando di aver avuto molti problemi con entrambe le gravidanze di Silas e Phineas, e anche che queste esperienze le hanno fatto comprendere quanto, in realtà, non conoscesse a fondo il proprio corpo.

Recentemente passata a un taglio bob e all’esordio come scrittrice con un libro per bambini sulle mestruazioni, A Kids Book About Periods, Biel ha detto di essere rimasta letteralmente “scioccata” da quanto poco si conoscesse.

“Avevo circa 30 anni quando mi sono sposata e abbiamo pensato di provare a metter su famiglia, ed è allora che sono nate tutte queste domande – ha spiegato l’attrice – non è stato facile come credevo”.

Quando ero in quella fase della mia vita in cui stavo davvero cercando di costruire la mia famiglia, sono rimasta scioccata da quanto poco sapessi. Voglio dire, conoscevo le basi. Ma man mano che crescevo, le cose cambiavano e il mio ciclo era diverso e non rimanevo incinta. Cosa stava succedendo? E ho avuto molti problemi anche la seconda volta che sono rimasta incinta.

Per questo Biel ha scelto di cominciare a cercare più risposte, strimenti e risorse, scoprendo anche che altre persone a lei vicine si erano fatte le solite domande.

“Non sapevo a chi rivolgermi – ha detto – E continuavo a incontrare persone che conoscevo, amavo, ammiravo e rispettavo, che avevano anche loro delle domande. Continuavo a pensare: ‘Com’è possibile che tutte noi abbiamo tutte queste domande?’. Pensavo che fossi solo io, pensavo di essere un’idiota. E poi è diventato chiaro che molte di noi non ne sanno abbastanza del nostro corpo”.

Per lei è un continuo “work in progress”: “Anche adesso cerco ancora di essere sicura nel dire a, non so, un collega o qualcuno ‘Mi scusi, ho davvero bisogno di usare il bagno. Devo cambiare il mio assorbente. Ho davvero bisogno di andare adesso’. Ho ancora difficoltà a dirlo, e non mi va proprio bene”.

Anche per questo motivo ha deciso di pubblicare il libro, per normalizzare il discorso sul ciclo mestruale fin dall’infanzia, spingendo bambini e bambine a pensare che sia una cosa assolutamente fisiologica e non un tabù da nascondere.

Quello che la star vuole è solo “Dire la verità sulla mia esperienza, sperando di ispirare altre persone a sentirsi sicure nel raccontare le loro storie, e poi raccontare i fatti, ‘Questo è quello che è’. Possiamo cambiare idea al riguardo? Possiamo renderci conto che il processo che porta ad avere un ciclo mestruale è potente e assolutamente incredibile?”.