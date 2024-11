Jenna Kutcher, autrice del bestseller del New York Times How Are You, Really?, ha voluto condividere con i followers un momento piuttosto particolare della sua vita, ovvero la scelta di smettere di allattare la figlia minore, dopo tre anni.

Sappiamo che l’esperienza con l’allattamento non è la stessa per tutte le mamme, che può essere un’esperienza piacevole e che interromperla possa essere traumatizzante o comunque estremamente difficile, come sappiamo anche per che altre donne smettere di allattare sia indispensabile per recuperare la propria sanità mentale. Nel caso di Kutcher, è stata una scelta non programmata: la scrittrice, spiega, non avrebbe mai pensato di andare avanti ad allattare per tre anni, ed è stato per puro caso che l’ultimo giorno di allattamento abbia coinciso con la vigilia del terzo compleanno della sua bambina.

Quella di Kutcher è una riflessione su quello che l’allattamento ha rappresentato per lei in questi tre anni, accompagnandola in tour promozionali e successi professionali così come nella quotidianità più normale.

Tuttavia, ammette, l’allattamento non è sempre stato rose e fiori, ma anche qualcosa che necessitava di presenza, di pazienza e di resistenza fisica.

“Da qualche parte lungo la strada, ho smesso di condividere questa parte della mia vita, soprattutto a causa dei giudizi di sconosciuti su internet – si legge nella caption del post – Ma oggi, scelgo di chiudere questo capitolo con festa anziché esitazione. Ieri sera, alla vigilia del suo compleanno, abbiamo condiviso la nostra ultima sessione di allattamento Non era qualcosa che avevo pianificato – non avrei mai immaginato che questo viaggio sarebbe durato tre anni – ma è stata una delle sorprese più dolci della mia vita.

Ho sempre scherzato che avrei continuato finché lei voleva visto che è l’ultima… Solo non mi aspettavo che lei volesse che non finisse mai.

In questi tre anni, abbiamo tagliato innumerevoli traguardi (sia metaforicamente che letteralmente) come duo. Dal lancio del mio libro a New York City con lei vicino a me, alle nostre coccole quotidiane mattutine sul divano, questo capitolo è stato pieno di pietre miliari a cui non avrei mai immaginato di arrivare.

L’allattamento è stato una parte così trasformativa della mia storia di maternità. Negli ultimi sette anni ne ho passati due incinta e quattro e mezzo ad allattare.

È difficile esprimere a parole cosa ha significato per me questa stagione: la connessione, la quiete, il modo in cui ha chiesto presenza in mezzo a tutto il caos. Ma mi ha anche plasmato in modi che non mi aspettavo.

Ora sono pronta per il prossimo step. Pronta a riprendermi il mio corpo, onorare questa bellissima fase della maternità e fare un passo avanti verso una nuova stagione con gratitudine per tutto ciò che questo capitolo mi ha dato.

Ad ogni mamma che naviga in questa tenera, incasinata e magica stagione – aggiunge Kutcher – che tu stia allattando, dando il biberon o capendolo giorno dopo giorno, ti vedo.

Non c’è una strada giusta. Questo viaggio è unico come ognuno di noi. Per me è stata un’epoca di cui farò tesoro per sempre, ma sono anche pronta a voltare pagina e festeggiare tutto quello che verrà.

Eccoci qui per i nostri bambini, e per noi stesse, un giorno, un pasto e un respiro profondo alla volta”.