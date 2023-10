Jana Kramer, star di One Tree Hill, ha raccontato ai suoi follower Instagram di avere avuto un problema di salute durante un viaggio con il compagno Allan Russel. I due erano infatti partiti per la cosiddetta babymoon, una vacanza che molti futuri genitori fanno prima di affrontare i cambiamenti che comporta l’arrivo di un bebè, quando l’attrice si è dovuta recare in ospedale: lì, la scoperta di avere un’infezione ai reni.

“La nostra babymoon non è andata come previsto, ma abbiamo imparato la lezione”, ha esordito Kramer in un post. “Il mal di schiena con cui ho a che fare da settimane non era solo mal di schiena. Lezione numero uno… non ignorare il dolore, perché può essere più serio di quanto pensi. Molte volte (soprattutto noi mamme) ci limitiamo a ignorare il dolore perché siamo le ultime a prenderci cura di noi stesse”, ha scritto l’attrice, 39 anni, a corredo di una serie di foto che la ritraggono in ospedale.

Nel post, Kramer ha sostenuto di aver già avuto dolori alla schiena, ma di aver ignorato il problema per il timore di mostrarsi troppo preoccupata. L’attrice e il compagno hanno quindi deciso di imbarcarsi ugualmente per la Florida: “Quando siamo atterrati non riuscivo più a sopportare il dolore e ho iniziato a sentirmi ancora peggio, quindi siamo andati in ospedale. Per farla breve si è trattato di una brutta infezione batterica che è entrata nei reni. Ciò ha comportato una degenza di due giorni in ospedale e antibiotici”.

“Se ti fa male, parla con il tuo medico. Ignorare le cose per troppo tempo o non prenderti cura di te stessa quando non ti senti bene può fare diventare tutto molto serio”, ha detto. Poi, ha dedicato delle dolci parole al compagno Russel: “Rispetto anche per questo uomo straordinario al quale ho chiesto di andare a dormire nel bellissimo hotel che aveva prenotato per noi, ma che ha invece ha dormito su una sedia estraibile… Suggerimento: trovati un uomo che non ti faccia sentire in colpa e che non lasci il tuo fianco quando non ti senti bene”.

Gravidanza Babymoon, la vacanza prima di diventare genitori (da fare da sole o in coppia) Andare in vacanza prima di diventare genitori? La babymoon è la luna di miele che i futuri genitori si prendono prima della fatica del cambiamento...

Infine, l’attrice ha concluso il suo lungo post ringraziando il personale medico che l’ha assistita: “Un ringraziamento agli infermieri dell’ospedale Good Samaritan di West Palm. Eravate tutti dolcissimi. Baci”.

Kramer è già mamma di Jolie, di 7 anni, e Jace, di 4, avuti dall’ex marito Mike Caussin. Anche Russell, 42 anni, ha un figlio di 16 anni da una precedente relazione.