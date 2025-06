La Festa Nazionale di Svezia è stata l’occasione, per la Principessa Sofia e il Principe Carlo Filippo, di presentare ufficialmente in pubblico Ines, ottava in linea di successione al trono.

La principessina, il cui nome completo è Ines Marie Lilian Silvia, e il cui titolo è duchessa di Västerbotten, è nata lo scorso 7 febbraio 2025, ed è la prima femmina per la ex modella e il figlio di Carlo XVI Gustavo e della regina Silvia, che sono già genitori di Alexander, Gabriel e Julian.

Seppur sia ancora in maternità, la Principessa Sofia ha comunque voluto presenziare all’inaugurazione ufficiale del palazzo reale di Stoccolma, a cui era presente la famiglia reale al completo, e ha scelto di portare con sé anche l’ultimogenita, vestita esattamente come lei.

Anche se in realtà la prima uscita “pubblica” della principessina era arrivata lo scorso 30 aprile, in occasione del 79esimo compleanno del nonno, il Re Carlo, stavolta i sudditi hanno potuto vedere la piccola Ines in volto e in primo piano.

La Festa Nazionale ha peraltro preceduto di pochi giorni un altro evento importantissimo per la bambina, ovvero il suo battesimo, previsto per il prossimo 13 giugno al palazzo reale di Stoccolma, nel giorno del decimo anniversario di nozze dei suoi genitori.

Quella formata da Sofia e Carlo è una coppia particolare, che ricorda quella di Harry e Meghan; inizialmente la loro relazione fu osteggiata dalla famiglia di lui, a causa della fama di impenitente playboy dell’unico figlio maschio di re Carlo e della professione di lei, ex conduttrice televisiva e modella.

In Svezia la Festa Nazionale era precedentemente nota come Giorno della Bandiera Svedese, ed è stata trasformata in una celebrazione dal Parlamento solo a partire dal 1983; è però diventata una vacanza ufficiale solo dal 2005.