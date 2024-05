La giornalista ne ha parlato nel podcast di Diletta Leotta. "Per me è un grandissimo sì, ma sempre assecondando quel che sente la mamma".

Sempre più celebrity stanno esprimendo la propria opinione in merito al sesso in gravidanza. Dopo Aurora Ramazzotti e Diletta Leotta, è il turno di Ilaria D’Amico che, ospite proprio del podcast di Leotta, Mamma Dilettante, ha spiegato di essere assolutamente favorevole ai rapporti quando si è incinte.

La giornalista sportiva, mamma di Pietro, avuto con l’ex compagno Rocco Attisani, e di Leopoldo Mattia, avuto dal marito Gianluigi Buffon, ha infatti risposto alla domanda della collega: “Ma certo! Ma di che parliamo? Non c’è nessun tipo di problema secondo me: se ti va, assolutamente sì! E nessuno me l’ha mai fatta pesare questa cosa. Verso la fine aiuta anche a partorire. Per me è un grandissimo sì, ma sempre assecondando quel che sente la mamma”.

La posizione di D’Amico sembra essere supportata anche dal mondo scientifico, in realtà: leggendo quanto riportato da Uppa, ad esempio, il sesso in gravidanza, se quest’ultima è fisiologica, può apportare numerosi benefici, anche dal punto di vista psicologico, per la salute di entrambi i partner, in un momento in cui i livelli aumentati di progesterone possono influenzare la funzione e il piacere sessuale, con coppie che sperimentano anche un’importante calo del desiderio.

Secondo uno studio riportato nelle Linee Guida sulla gravidanza fisiologica del Ministero della Salute, avere rapporti sessuali una o due volte a settimana porta a un minor numero di parti pretermine, incidenza che diminuisce ancora qualora i rapporti siano tre o quattro a settimana. Ma il sesso in gravidanza ha anche la funzione, di mantenere attiva, in un perineo sano, la muscolatura del pavimento pelvico, preparandola al momento del parto, soprattutto quando la data si avvicina.

Da sfatare anche molti falsi miti, legati, ad esempio, ai timori dei partner di poter far male al feto durante la penetrazione. Le sole controindicazioni legate al sesso in gravidanza dipendono da cause particolari che rendono necessario astenersi dai rapporti, dietro consiglio medico.

Ovviamente la cosa principale resta rispettare i desideri e la volontà della donna, che deve sentirsi sicura e a suo agio nell’avere rapporti in questo particolare periodo.