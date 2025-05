Simpatico "incidente" per la coppia, convinta di aspettare una femminuccia: l'ecografia morfologica rivela che in realtà si tratta di un maschietto.

Lo scorso 10 aprile Ignazio Boschetto, cantante de Il Volo, e la moglie Michelle Bertolini avevano annunciato di essere in attesa del primo figlio con un dolce post pubblicato su Instagram, uno scatto in bianco e nero in cui lui baciava teneramente il pancino appena accennato della compagna.

La coppia ha anche voluto fare un piccolo gender reveal, molto intimo, senza clamore né visibilità pubblica, scoprendo di essere in attesa di una femminuccia, per cui era già stato deciso anche il nome: Bianca.

Peccato che poi l’ecografia morfologica cui Bertolini si è sottoposta recentemente abbia rivelato una sorpresa: i due, infatti, non aspettano una bambina, ma un maschio, come ha spiritosamente raccontato lo stesso Boschetto in un video.

“Non poteva che essere nostro figlio, inizia a farci scherzetti prima di nascere! Chissà da chi avrà preso?!” scrive divertito il tenore nella clip, dove svela anche che il bimbo si chiamerà Gabriele.

Ignazio Boschetto è il primo componente de Il Volo a diventare papà, dopo essere stato anche il primo a sposarsi; molto riservato, della sua storia con Michelle Bertolini si sa poco, così come molto intime e discrete sono state le nozze, celebrate lo scorso anno.

Già modificata, dopo questo divertente “contrattempo”, la caption con cui la coppia aveva annunciato di essere in attesa: “Amore mio, non sai quanto ti abbiamo desiderato. Ancora stentiamo a credere che diventeremo genitori. Pensavamo d’essere già stati fortunati a trovarci noi due nella vita, ma ancora una volta ci ha sorpresi, regalandoci un’altra sfumatura di pura felicità. Fra pochi mesi arriverai e non vediamo l’ora di vederti, di crescerti, di farti conoscere il mondo e di conoscere il meraviglioso privilegio di essere papà e mamma”. La frase finale, “Nel nostro centro del mondo adesso ci sei tu Bianca” è infatti stata cambiata, togliendo il nome della bambina che, a questo punto, sarà sostituito con Gabriele.