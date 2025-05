Per la prima volta da quando è diventata mamma di Jack Blues Bieber, nato lo scorso novembre, la modella e influencer Hailey Bieber ha raccontato in un’intervista per Vogue Magazine del parto, e delle complicazioni terribili che ne sono derivate.

“Partorire è stata la cosa più difficile che abbia mai fatto – ha detto, evidenziando come durante la gravidanza abbia eseguito, come consigliato dal suo medico, esercizi di respirazione, agopuntura, yoga, terapia del pavimento pelvico, allenamenti, camminate, sollevamento pesi – Ero sul pezzo! Mi sentivo fisicamente più forte che mai”.

Ma al momento del parto il travaglio spontaneo non è arrivato; Bieber ha iniziato a perdere liquido amniotico a 39 settimane, costringendo così i medici a indurre il parto. “Una cosa pazzesca, per nulla divertente. Mi hanno rotto le acque. Sono entrata in travaglio e ho sofferto per alcune ore. Niente epudurale…”, ha ricordato, spiegando come il tutto sia durato ben 18 ore.

Come se non bastasse, Hailey Bieber ha avuto un’emorragia postpartum, un problema piuttosto comune ma che, se non trattato immediatamente, può condurre a uno shock ipovelmico, in cui il volume del sangue diminuisce tanto da non permettere al corpo di ricevere ossigeno a sufficienza, fino a diventare fatale.

“È stato un po’ spaventoso – ha detto Bieber – Mi fidavo del mio medico con tutta me stessa. Ero serena, sapevo che non avrebbe mai permesso che mi accadesse nulla. Ma sanguinavo davvero tanto, e la gente muore per questo e tale pensiero mi attraversa la mente”. Solo dopo diverse ore l’influencer è stata considerata fuori pericolo.

Per fortuna il tutto si è risolto per il meglio, e Hailey Bieber ha potuto godersi la crescita del suo piccolo e stare vicino al marito Justin, che negli ultimi tempi sta affrontando una crisi personale importante, complice anche l’inizio del processo a P. Diddy, il famoso produttore musicale che, secondo le testimonianze, avrebbe abusato della popstar canadese quando quest’ultima era in tenera età.