E nel recente post di anniversario, in una dedica al marito ha scritto: "L’ uomo ci mette più tempo e forse ha fragilità che nasconde e ce lo fanno sentire distante. Ma senza di te non sarei felice e non saremmo la meravigliosa famiglia che siamo".

Guenda Goria ha rilasciato una recente intervista a Diva e Donna, in cui si è aperta riguardo alle difficoltà affrontate con il marito Mirko Gancitano dopo la nascita del loro primo figlio, Noah. Il piccolo è nato il 14 luglio 2023, e da quel momento la vita della coppia ha subito un drastico cambiamento. Guenda ha raccontato come Mirko abbia vissuto il post-parto in modo inaspettato:

Dopo il parto era traumatizzato. Si aspettava che fossi sempre la stessa persona, ma è inevitabile che dopo un evento così grande tutto cambi.

Nell’intervista, Guenda spiega che si è dedicata totalmente al neonato, trascurando involontariamente il marito, che ha manifestato il suo disagio:

Mirko si lamenta perché lo trascuro, ma è difficile spiegare a un uomo quanto sia totalizzante il primo periodo dopo la nascita di un figlio.

Tuttavia, Goria non lo biasima del tutto e riconosce che anche lui ha dovuto affrontare l’arrivo del bambino:

Anche per lui è stata una grande trasformazione. Stiamo imparando insieme a gestire questi nuovi ruoli.

La donna ha inoltre confidato di essere molto aiutata dalla madre di Mirko, Enza, che le è stata di supporto in più di un’occasione. La sua presenza ha permesso alla coppia di ritagliarsi dei piccoli momenti per sé, anche se i ritmi frenetici della vita da genitori continuano a influenzare il loro rapporto:

Non è facile, ma stiamo lavorando per ritrovare un equilibrio. È importante non perdersi come coppia in questi momenti.

Poche ore fa, del resto, Goria ha pubblicato un messaggio d’amore dolcissimo per Gancitano, a dimostrazione che, come per tutte le coppie, si tratta di adattarsi a nuovi ritmi, ma che l’amore sa essere più forte: