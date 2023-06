"Quando il mio golden retriever ha capito che sono incinta": il dolcissimo video

In un video pubblicato su TikTok da Liz Lovery, una home designer californiana, la sua amica a quattro zampe, Winnie, una splendida golden retriever dal manto dorato, realizza per la prima volta che la sua padrona sta per diventare mamma: “Il mio cane ha scoperto che sono incinta”, si legge nella didascalia del post condiviso sui social l’11 giugno 2023.

Liz Lovery e Winnie vengono riprese mentre si stanno coccolando sul divano: all’inizio del filmato, si vede il cane che appoggia teneramente la testa sul pancione della futura mamma e, dopo alcuni istanti, compare un secondo frame video in cui sembra che l’animale riesca a percepire il battito del bambino, accorgendosi della sua presenza.

Secondo il parere della veterinaria Rachel Barrack, proprietaria dell’Animal Acupuncture di New York, i cani sono estremamente sensibili agli sbalzi ormonali degli esseri umani e, grazie al loro olfatto, riescono a percepire anche i minimi cambiamenti nell’odore del loro proprietario. Come riportato da ParadePets, la dottoressa ha spiegato che, durante la gravidanza, gli animali domestici si dimostrano molto più affettuosi e, grazie ai loro sensi estremamente sviluppati, sono in grado di avvertire la presenza di un bebè nel pancione della loro padrona.

Nel resto del filmato, Liz Lovery continua ad accarezzare la sua amica più fidata e le bacia la fronte. Winnie, dal canto suo, sembra apprezzare le coccole e appoggia ripetutamente il muso sul pancione della donna che, durante il periodo della gestazione, ha voluto condividere questi momenti di tenerezza con tutti i suoi follower.