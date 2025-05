Pur essendo nato a febbraio, il terzo figlio della top model Gisele Bündchen ha fatto la sua comparsa sui social solo da poco, in occasione della Festa della Mamma; Bündchen, che ha avuto il bambino assieme al compagno, il suo istruttore di jiu-jitsu Joaquim Valente, non ha rivelato il nome del piccolo e non ha voluto nessuna copertina, preferendo tenere per sé i primi mesi con il piccolo.

“Sono rimasta in silenzio qui, ma molto impegnata a vivere la vita – ha scritto nella caption che accompagna il post con cui ha presentato ai followers il terzogenito – A volte i momenti più belli non si condividono: si vivono semplicemente.

Ultimamente, sto abbracciando ritmi più lenti, connessioni autentiche, la bellezza delle lezioni che arrivano con la presenza nel momento. Oggi, nel giorno della Festa della Mamma, sento particolarmente la mancanza della mia mamma, ma ho il cuore pieno. Essere madre è stato il dono più grande, un viaggio che mi rende umile, mi insegna e mi riempie di gratitudine ogni singolo giorno. A tutte le mamme là fuori: il vostro amore plasma il mondo in modi che le parole non possono descrivere. Vi vedo, vi onoro. Buona Festa della Mamma! Vi mando tanto amore!”.

Bündchen ha altri due figli, nati dal matrimonio con l’ex giocatore di football Tom Brady, Benjamin, che oggi ha 15 anni, e Vivian, di 12.

Nei pensieri della modella è però sempre presente anche la madre, Vânia Nonnenmacher, scomparsa a 75 anni nel gennaio 2024.

La top model e Valente, pur conoscendosi da tempo, stanno insieme dal 2023; negli anni il loro rapporto è passato dall’essere professionale all’amicizia, fino al nascere di una vera e propria relazione, coronata, oggi, dall’arrivo del piccolo.