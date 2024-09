Fresca – e apprezzatissima – conduttrice di X Factor, Giorgia Todrani, per tutti semplicemente Giorgia, ha parlato a cuore aperto con Valentina Di Pinto di Vanity Fair, toccando anche i temi della famiglia e dei figli.

Compagna da oltre 20 anni di Emanuel Lo, ballerino e coreografo e suo “competitor” televisivo quest’anno – Lo è infatti un maestro del talent Amici – e mamma del quattordicenne Samuel, Giorgia, nel corso dell’intervista, ha esposto il suo pensiero sulla famiglia tradizionale e il matrimonio.

“C’è stata la proposta, c’è stato un anello, e c’è stata la commozione”, ha detto rispetto al matrimonio, aggiungendo che poi, però, “nessuno ha più organizzato”. E adesso, al pensiero di recuperare le nozze, scherza “Non lo so, poi mi tocca occuparmene e ho da fà. E poi me lo deve chiedere lui, perché io sono femminista, ma almeno quello… Famo già tutto noi…”

A proposito del femminismo, Giorgia ha estremamente chiaro il concetto di libertà femminile:

Nessuno può dire a una donna come gestire il proprio corpo, si può scegliere di non fare un figlio, farlo da sole, farlo con un uomo, una donna… E lo dico io, che ho sofferto tanto perché non rimanevo incinta.