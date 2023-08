Il "Best of summer" di Gigi Hadid comprende delle rarissime e dolci foto della figlia Khai

Una gita in barca, un gelato e della frutta fresca. Sono questi gli scorci dell’estate di Gigi Hadid in compagnia di sua figlia Khai, comparsi sul suo profilo Instagram qualche giorno fa. Molti ricorderanno che, poco dopo la nascita della piccola, la modella aveva dichiarato di non voler postare sue foto, in modo da proteggerla dai commenti degli utenti social e dai paparazzi.

E infatti, Gigi Hadid non sembra aver cambiato idea: nelle foto postate il volto della figlia non viene mai ripreso, riuscendo a mantenere di fatto l’anonimato della bambina. Hadid aveva spiegato la sua decisione di non rivelare il viso della bambina in una lettera aperta, che aveva postato nelle sue storie Instagram nel luglio del 2021.

“Sto scrivendo questo per dire: a tutti i paparazzi, stampa e adorati fan account, sapete che non abbiamo mai condiviso intenzionalmente il volto di nostra figlia. Il nostro desiderio è che possa scegliere come condividere se stessa con il mondo una volta raggiunta la maggiore età e che possa vivere un’infanzia il più normale possibile, senza preoccuparsi di un’immagine pubblica che non ha scelto” aveva riportato all’epoca il magazine Elle.

Khai è nata nel settembre 2020 dalla relazione della modella con il cantante Zayn Malik. Hadid era stata impegnata con l’ex One Direction dal 2015 al 2018 e poi ancora dal 2019 al 2021, quando i due avevano interrotto la relazione per motivi mai ufficialmente chiariti. Nonostante la rottura, i due sono rimasti in buoni rapporti e collaborano per essere presenti nella vita della figlia.