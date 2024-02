Al via le richieste per il contributo di 800 euro per genitori separati, divorziati o non conviventi che non abbiano ricevuto l’assegno di mantenimento nel periodo di emergenza da Covid-19: da oggi, 12 febbraio 2024, sarà possibile presentare all’Inps la domanda per il bonus, introdotto con il decreto Sostegni e poi concretizzato con Dpcm dell’agosto del 2022 al fine di “garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento”.

“Il contributo è erogato esclusivamente al genitore separato, divorziato o non convivente, che non abbia ricevuto l’assegno di mantenimento per sé e per i figli minorenni o maggiorenni portatori di handicap grave, o lo abbia ricevuto in maniera parziale nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, data nella quale è venuto a cessare lo stato di emergenza”, si legge sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia.

Il genitore che non abbia versato l’assegno di mantenimento in modo continuativo deve aver “cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa nel periodo 8 marzo 2020-31 marzo 2022”, per una durata minima di novanta giorni e per una riduzione di almeno il 30% del proprio reddito rispetto al 2019.

“Per accedere al contributo, il genitore richiedente deve dimostrare di essere in stato di bisogno e di essere convivente con figli minorenni o maggiorenni portatori di handicap grave alla data della mancata percezione dell’assegno”, continua poi il sito del Dipartimento.

Il termine per fare domanda è il 31 marzo 2024. Per inviarla è sufficiente accedere al sito dell’INPS tramite SPID, CIE o CNS, alla voce “punto di accesso alle prestazioni non pensionistiche”. La domanda non può essere presentata tramite CAF o intermediari.