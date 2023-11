Partirà a gennaio 2024 il cosiddetto ‘bonus mamme’, la decontribuzione per le madri lavoratrici con due o più figli introdotta dalla nuova manovra di bilancio. Ecco come funziona.

Partirà a gennaio 2024 il cosiddetto ‘bonus mamme’, la decontribuzione differenziata per le dipendenti con due o più figli introdotta dalla nuova manovra di bilancio, una delle misure a favore della natalità fortemente volute dal governo Meloni.

Nello specifico, per le lavoratrici con tre o più figli con contratto a tempo indeterminato (escluso il lavoro domestico), dall’1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 vi sarà un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. L’esonero è valido fino alla maggiore età del figlio più piccolo, con un limite massimo annuo di 3mila euro divisi su base mensile.

Per le lavoratrici madri di due figli, invece, dall’1 gennaio al 31 dicembre 2024 è prevista la stessa misura di cui sopra, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più giovane. Anche in questo caso, la misura è valida per le dipendenti a tempo indeterminato e ad esclusione del lavoro domestico.

La decontribuzione si applica quindi alle madri con tre o più figli, di cui almeno uno minorenne, per il triennio 2024-2026; mentre sarà valida per il solo 2024 per le madri con due figli, di cui almeno uno di età inferiore ai dieci anni. Per usufruire del ‘bonus mamme’ non è necessario fare richiesta, ma sarà lo stesso datore di lavoro ad applicare la misura a chi ne ha diritto. La decontribuzione dovrebbe inoltre comportare un aumento in busta paga fino a circa 1.700 euro netti.

A beneficiare della misura saranno le 111mila lavoratrici madri di tre figli del settore privato, e le 571mila lavoratrici madri con due figli. Nel pubblico, invece, la stima ufficiosa è che le donne lavoratrici siano circa un quarto rispetto a quelle private.