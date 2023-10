Barilla ha parificato il congedo parentale: a partire dal primo gennaio 2024, saranno garantite 12 settimane retribuite al 100% a tutti gli 8.700 dipendenti dell’azienda, indipendentemente dal genere. La durata del congedo di maternità resterà la stessa, 160 giorni, mentre la paternità passerà dai 10 giorni attuali previsti dalla legge, a 12 settimane. (Il cambiamento sta sia nell’aumento del congedo per i padri, sia nel ricevere lo stipendio al 100 % per le madri nelle prime 12 settimane).

Questo provvedimento mira a “valorizzare la genitorialità e ridurre uno dei fattori principali del gender gap nel lavoro, in linea con il nostro percorso nella Diversity, Equity & Inclusion. Per questo è rivolta a ogni genitore, a prescindere dal genere, dallo stato maritale, dall’orientamento sessuale e se è adottivo o meno, perché in Barilla siamo consapevoli che ogni famiglia è unica e che non esiste una figura genitoriale più importante dell’altra”, ha detto a La Stampa Floriana Notarangelo, che si occupa dei politiche di diversità e inclusione nelle risorse umane dell’azienda.

La multinazionale lavora da anni per eliminare le differenze di genere: ad oggi, nel novembre 2023, il 38% degli executive e manager di Barilla nel mondo sono donne, mentre è del 2020 l’eliminazione definitiva del divario retributivo dovuto al genere, il cosiddetto gender pay gap, in tutte le loro aziende.

La misura sul congedo parentale non sarà quindi applicata soltanto alle sedi italiane, ma a quelle di tutto il mondo, anche, per esempio, in Giappone, Cina, Singapore o Australia, Paesi con un congedo parentale meno permissivo. E, per gli Stati con legislazioni maggiormente favorevoli rispetto alle politiche di Barilla, verranno preferite le prime.

In Italia, il congedo di paternità era stato introdotto solo nel 2012 con la legge Fornero, recependo la direttiva europea 2010/18, che garantisce ai lavoratori di ambo i sessi il diritto al congedo parentale in occasione della la nascita o dell’adozione di un figlio, e prevede solamente 10 giorni di astensione dal lavoro.