Un gatto assonnato è diventato virale per aver fatto qualcosa che molte mamme nel post-parto possono solo sognare: “aiutare” durante la sessione di tiralatte.

In un video TikTok visualizzato oltre 25 milioni di volte e con più di 5,7 milioni di like, una mamma ha immortalato un momento tenero e del tutto inaspettato con il suo compagno peloso — e il web ne è rimasto incantato.

Nel filmato, pubblicato da una ragazza di nome Jeanette lo scorso 24 aprile, si vede il gatto appoggiare delicatamente la zampa sulla pompa tiralatte mentre la mamma estrae il latte. Una scena a metà tra il comico e il commovente, ma assolutamente familiare per chiunque abbia vissuto le fatiche della maternità nei primi mesi.

La caption del video recita “Quando mi arrabbio con il mio gatto, ma poi mi ricordo che mi ha aiutata a tirare il latte dopo il parto”.

Quel semplice movimento ritmico della zampa, che imita il lavoro della pompa, ha un che di simbolico: un piccolo gesto di supporto in un momento che può sembrare invisibile e travolgente.

La sezione commenti di TikTok si è trasformata in una vera e propria community di mamme solidali: “Non è un patrigno, è il papà che si è fatto avanti” scrive ironicamente un’utente, mentre un’altra commenta “Fa il turno di notte, massimo rispetto”.

Post parto Cos'è il "punto del marito": la sutura post partum tra mito e realtà Aumentare la tenuta della vagina stringendone l’apertura in modo da garantire il piacere sessuale del partner maschile; parliamo del cosiddetto "...

Per tante mamme, la fase post-partum può sembrare solitaria e faticosa. In quelle notti di veglia e pompaggio, anche una zampa assonnata può sembrare un abbraccio sincero.

Secondo alcune ricerche, le interazioni positive con gli animali migliorano il benessere psicologico. Come riporta Psychology Today, passare del tempo con i propri animali domestici può ridurre il cortisolo (l’ormone dello stress) e aumentare l’ossitocina (l’ormone del legame affettivo), generando calma e connessione.

Per una neomamma alle prese con poppate continue, ormoni impazziti e notti insonni, anche questo tipo di sostegno può fare la differenza.

A volte, il supporto emotivo non arriva dal partner o dalla famiglia. A volte, arriva con dei baffi e una zampa sulla pompa.Quel gatto forse non sa neppure di aver aiutato la sua umana in uno dei momenti più difficili della sua vita. Ma lo ha fatto. E così facendo, ha ricordato a milioni di persone che il sostegno non deve essere perfetto, né convenzionale. Deve solo esserci.