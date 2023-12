Mettere i figli a dormire può essere una sfida per molti genitori, ma può anche essere un’occasione per dedicare del tempo di qualità ai propri figli, rafforzando così il legame che ci lega a loro.

Il sito Motherly ha condiviso alcune frasi che possono aiutare in questo, facendo sentire i nostri bambini apprezzati e aiutandoli a sviluppare l’autostima. Mettere i figli a letto può infatti essere il momento perfetto per ricordare loro quanto siano importanti per noi e capaci di fare tutto quello che desiderano. Ecco alcune idee:

“Sono felice di aver passato la giornata con te”. “Sei davvero speciale per me”. “Mi interessa sapere cosa hai fatto oggi”. “Sono qui per te, qualunque cosa accada”. “I tuoi pensieri e sentimenti sono importanti per me”. “Mi fai sorridere ogni giorno”. “Sono molto orgoglioso dell’impegno che ci metti”. “Hai idee meravigliose”. “Mi piace tutto di te”. “Puoi fare cose straordinarie”. “Porti tanta gioia alla nostra famiglia”. “Sei un bravo amico/fratello”. “Ricordati che è normale fare degli errori: è così che impariamo”. “Sono entusiasta di vedere cosa farai domani”. “Adoro il nostro tempo insieme”. “Sei una persona molto premurosa”. “Sei molto gentile”. “Sono sempre qui per ascoltarti”. “Tutte le tue emozioni sono importanti”. “Sei forte e coraggioso”. “Ti sono grato ogni giorno”. “Rendi ogni giorno speciale”. “Ti vogliamo bene più di quanto tu possa immaginare”. “Puoi arrivare a qualsiasi cosa tu desideri”. “Non vedo l’ora di trascorrere un’altra meravigliosa giornata con te domani”.

Sussurrare queste frasi ai nostri figli può quindi aiutare a creare un ambiente piacevole e rilassante, facendoli sentire amati e rispettati.