La piccola Matilde Giunta ha da poco soffiato sulla sua prima candelina, e Federica Pellegrini, ospite di Verissimo, ha tracciato una sorta di “bilancio” di questo primo anno di maternità, parlando, fra le altre cose, anche del cambiamento del suo rapporto di coppia con il marito, Matteo Giunta.

“Ci manchiamo – ha affermato la “Divina” parlando del marito, sposato il 27 agosto del 2022 – In questo momento devo dire che la cosa che mi manca di più è lui, perché non c’è tempo. Anche trovare il tempo per una cena da soli, devi incastrare tante cose, poi noi abbiamo messo lei prima di tutto, quindi cerchiamo di levare a lei meno tempo possibile, cerchiamo sempre di essere presenti, quindi a volte ci rendiamo conto che anche solo una cena io e lui da soli, magari passano mesi”.

Pellegrini ha ricordato anche di non aver vissuto un parto semplice.

“Il parto è stato complicato e, nei primi mesi, io e Matteo abbiamo dovuto imparare tante cose. Poi, dopo quel periodo, Matilde ha cominciato a esplorare il mondo e noi ci siamo ‘tranquillizzati’. Devo dire che ha molto carattere… Chissà da chi avrà preso? È una bambina bellissima, non parla, ma ti fa capire tutto quello che deve”.

“Ci vuole tanta pazienza perché ci sono tantissime cose da fare durante il giorno e, soprattutto, cambiano le priorità – ha proseguito la ex campionessa olimpica – Da quando Matilde è nata, è lei la mia priorità. Io ho il mio lavoro e faccio tutto quello che devo fare, però devo dire che, se magari non passo del tempo con lei a casa, mi pesa tanto”.