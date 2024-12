Tra poco Matilde Giunta, figlia della ex campionessa di nuoto Federica Pellegrini e del marito Matteo Giunta, soffierà sulla sua prima candelina.

La coppia è infatti diventata genitore nel gennaio del 2024, e oggi la “divina”, ospite di Caterina Balivo a La volta buona, ha ricordato alcuni momenti particolarmente difficili vissuti durante il parto, che è stato tutt’altro che semplice.

“Il parto è andato male – ha spiegato – perché ho avuto due giorni di travaglio e non ho potuto partorire in acqua come avrei voluto perché i battiti cominciavano a essere irregolari, quindi, abbiamo deciso di non fare nulla in acqua. Va bene che io e mio marito non siamo piccolini, però, Matilde è nata 3,9 chili e 53 centimetri e, i primi due mesi, ha pianto tanto perché aveva fame. Ce ne siamo resi conto dopo 40 giorni perché, all’inizio, pensavamo fossero le solite colichette e, invece, non erano le coliche».

Con il marito e la figlia Pellegrini si è momentaneamente trasferita a Roma, visto che è impegnata nello show Ballando con le stelle.

“Con l’impegno di Ballando e, visto che Matilde è piccola, io e mio marito abbiamo pensato di trasferirci a Roma per questi tre mesi e devo dire che mi mancherà molto come città”.

Federica Pellegrini e Giunta avevano già raccontato delle difficoltà della genitorialità qualche mese fa, ospiti di Verissimo.

“Sono stati due giorni lunghi in cui avevo delle contrazioni dolorosissime – ha detto in quell’occasione l’ex atleta – Dopo 48 ore non mi reggevo neanche più in piedi, mi sorreggeva Matteo. Abbiamo fatto anche l’epidurale, ma continuavo a essere lontana dalle spinte. Poi lei ha iniziato ad avere a tratti il battito irregolare quindi, con il consiglio dei medici, abbiamo optato per il cesareo”.