Fonte: Donato Sardella/Getty Images for New York & Company

La definizione di “primipara attempata” sembra oggi superata, quantomeno in quell’accezione negativa con cui veniva usata un tempo, se non altro per l’evidente spostamento in avanti dell’età entro cui, generalmente, le donne diventano madri per la prima volta.

Il dibattito sul diventare mamme in giovane età o meno, tuttavia, è quantomai acceso, soprattutto sui social, dove esistono vere e proprie fazioni che inneggiano all’una o all’altra parte; chi ha le idee chiare in merito è, ad esempio, l’attrice Eva Mendes, diventata mamma di

Esmeralda Amada Gosling nel 2014, a 40 anni, e di Amada Lee Gosling due anni più tardi.

Nel nuovo numero Beautiful di People Mendes ha infatti spiegato di trovare “coraggiosa” la scelta di crescere le sue figlie, cosa che non avrebbe mai fatto a 25 anni.

Quando avevo 40 anni ed ero incinta, era un grosso problema per le persone, e non lo era per me. E quando poi a 42 anni ero incinta della mia secondogenita e la gente diceva: ‘Oh mio Dio, sarai così stanca. Ecco perché le persone fanno figli a vent’anni’ io pensavo ‘È la cosa più stupida che abbia mai sentito.

Ha motivato le sue parole spiegando che “Ci vuole più pazienza. Quando avevo vent’anni, non avrei dovuto nemmeno avere a che fare con un bambino. Ero semplicemente sboccata e fumavo. Non avrei potuto allevare figli in nessun’altra epoca della mia vita ma ora, assolutamente”.

Dopo la maternità l’attrice di origine cubana ha scelto di fare un passo indietro, lasciando da parte la carriera per occuparsi totalmente di loro.

News Mamme VIP Eva Mendes e la maternità: "Ai riflettori preferisco le mie figlie" L'attrice in un'intervista ha parlato delle sue figlie, avute con il marito Ryan Gosling, e ha raccontato la vita di mamma anche lontano dai set di...

“È stata la decisione più semplice che abbia mai preso – dice – Ero più grande e sapevo che le mie figlie sarebbero state piccole solo una volta, e qualunque cosa io faccia o non faccia in questo momento le influenzerà per il resto della loro vita. Non l’ho mai percepita come una pressione, ma come una cosa chiara per me. La tua carriera va e viene, ma ragazzi, sì, è stato facile per me. Questi sono gli anni in cui loro si formeranno, e io volevo essere lì per tutto questo”.

La presenza delle sue due figlie, afferma, la aiuta anche a ponderare alla ricerca della miglior decisione possibile da prendere: “Tutto conta quando hai due piccole persone che ti guardano tutto il giorno. È spaventoso ma è bello perché mi spinge a cercare di essere una persona migliore ogni giorno”.

Mendes tiene gelosamente alla propria vita privata, tanto da lesinare anche i momenti pubblici con il marito, il collega Ryan Gosling. “Ho sempre avuto un confine chiaro quando si tratta del mio uomo e dei miei figli . Ne parlerò ovviamente, con dei limiti, ma non pubblicherò foto della nostra vita quotidiana – scriveva già nel 2020 spiegando il suo pensiero – Dato che le mie figlie sono ancora così piccole e non capiscono cosa significhi veramente pubblicare la loro immagine, non ho il loro consenso. E non pubblicherò la loro immagine finché non saranno abbastanza grandi da darmi il consenso”.