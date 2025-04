L'attore sarà ospite di Caterina Balivo, dove presenterà il suo libro e parlerà dei suoi grandi amori, le tre figlie, fra cui Amelia, nata con la sindrome di Down nonostante dalle visite non fosse risultato nulla.

Ettore Bassi sarà ospite nella puntata odierna di La volta buona, programma condotto da Caterina Balivo; nell’occasione, l’attore barese presenterà il suo libro, Dio, come mi amo… Per amarti di più!, dedicato ai temi sociali, ma l’intervista sarà anche l’occasione per raccontare un po’ della vita privata del 55enne, che ha attraversato un divorzio difficile dalla compagna storica Angelica Riboni e cresce una figlia, Amelia, con sindrome di Down.

Della sua terzogenita, nata nel 2013, Bassi aveva già raccontato a Ballando con le stelle, dove ha partecipato nel 2019 arrivando secondo: “È una cosa che ci ha sorpreso, perché da tutti gli esami che abbiamo fatto non risultava niente – ha spiegato parlando della sindrome della bambina – Quello dopo è stato un periodo di interrogativi, perché non sapevi che domande farti e che risposte darti. Le riposte te le dà lei, e ti dice che la domanda più giusta da farsi è: perché non sei arrivata prima? Ed è bello così. È una grande maestra di vita”.

Oltre ad Amelia, Ettore Bassi è anche padre di Caterina, nata nel 2002, e di Olivia, arrivata nel 2004, entrambe avute da Angelica Riboni, sposata nel 2009, e da cui si è separato nel 2016, con il divorzio ufficializzato poi due anni più tardi.

Proprio Riboni aveva parlato in più occasione della fine del suo matrimonio con l’attore. “É stato un amore travolgente, forte. C’è stata una crisi, poi l’abbiamo superata, ci siamo sposati nel 2009, nel 2013 è nata Amelia, la seconda crisi c’è stata nel 2016. Poi è nata la nostra bambina, che ha la sindrome di Down. Sono successe alcune cose negli anni, non voglio entrare nel merito. Quando Amelia aveva solo due anni, ho detto a Ettore: è meglio separarci. Amelia aveva due anni, ora ne ha sei. Abbiamo riprovato, non è andata”.