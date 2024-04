Alzi la mano chi ha pensato almeno una volta di non passare abbastanza tempo, o di non fare mai abbastanza per i figli? Il senso di colpa di mamme e papà che per lavoro stanno fuori casa, o che comunque anche stando tra le mura domestiche hanno mille altri impegni e responsabilità da portare a termine, può essere un sentimento davvero ingombrante e forte. Ad eliminare, almeno un pochino, questo senso di colpa, però, ci ha pensato Sarah Martinez, mamma e influencer, che ha pubblicato sui suoi account social un video che aiuterà molti di noi a fare un grande respiro.

La creator, pare aver capito che tutto ciò di cui hanno bisogno i bambini sono 9 minuti al giorno di attenzione, attimi dove i più piccoli percepiscano chiaramente che i loro genitori sono veramente presenti. In un’intervista con Newsweek, Martinez ha spiegato di essere stata ispirata a condividere questa clip con i suoi follower dopo aver chiesto ad altre mamme consigli sui sentimenti di colpa. “È un filo conduttore comune tra i genitori, da quelli che restano a casa e si destreggiano tra innumerevoli compiti, a quelli che lavorano fuori”, ha raccontato.

Questa teoria, inoltre, è attribuita a Jaak Panksepp, un neuroscienziato affettivo, il quale spiega che se trascorri 9 minuti al giorno con tuo figlio (tre minuti dopo che si è svegliato, tre minuti dopo che sei andato a prenderlo a scuola o all’asilo e tre minuti prima che vada a letto per la notte), entrambi vi sentirete realizzati e amati, sfatando così l’idea che serva essere presenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per crescere un bambino emotivamente sano.

Il trucco è essere totalmente presente durante queste interazioni di tre minuti. Ergo, niente telefoni, niente schermi e niente faccende domestiche, come dimostra il video condiviso da Martinez dei momenti trascorsi con sua figlia. “Spero di trasmettere che, anche in diverse circostanze, essere intenzionali e presenti nei momenti che condividiamo con i nostri figli può alleviare parte di questo senso di colpa”, ha detto nell’intervista Sarah Martinez. “Si tratta di valorizzare le interazione, sia che avvengano dopo una lunga giornata di lavoro o semplicemente dopo una breve separazione. Questi momenti sono opportunità per rafforzare il nostro legame, rendendo ogni istante speciale e memorabile”.