"Ho due figli, ecco perché non l'ho detto prima". La confessione inaspettata di Pierpaolo Spollon

È convinzione comune pensare quanto sia facile sapere tutto o quasi delle vite private dei personaggi famosi, grazie anche al loro utilizzo dei social network. Nonostante questo, ci sono diverse eccezioni, alcuni di loro anche nelle interviste cercano di concentrarsi solo sui loro impegni professionali e poco altro. È il caso di Pierpaolo Spollon, uno degli attori della giovane generazione più amati, che abbiamo avuto modo di vedere in fiction di successo quali L’allieva, DOC – Nelle tue mani, Che Dio ci aiuti, Blanca e La porta rossa, che ha fatto una rivelazione che ha lasciato di stucco tantissime persone.

L’artista, infatti, ha sempre mantenuto il riserbo sulla presenza di una fidanzata al suo fianco, ma in realtà lui ha addirittura due figli, di cui non aveva mai parlato prima, solo ora si è deciso a farlo.

“A Padova lo sapevano e hanno rispettato la mia discrezione, avevo paura di dare i figli in pasto, li ho protetti – ha detto lui in un’intervista a Repubblica, a pochi giorni dalla partenza del suo primo tour in teatro con lo spettacolo Quello che provo dir non so, scritto insieme a Matteo Monforte, che esordirà il 26 agosto 2023 al Teatro Tor Bella Monaca a Roma, poi in tutta Italia – Poi, se un giorno vorranno farsi fotografare, stare sui social, decideranno loro. Orlando, il grande, ha quattro anni e mezzo. Una volta a chi mi faceva i complimenti ho detto: “Vengo appena posso, ho un figlio”. Mi ha risposto: “Non è possibile, sul web non c’è scritto”.

Pur stando per gran parte dell’anno a Roma per motivi lavorativi, Pierpaolo Spollon fa il possibile per stare vicino ai suoi bambini al punto tale da fare diversi sacrifici, anche se non aveva mai rivelato quale fosse la causa: “Giravo a Roma e scappavo a casa per vederlo anche poche ore. Poi una notte ero stanchissimo, piangeva l’ho preso in braccio e mi stava scivolando. Ho provato un terrore puro. I figli sono la mia vita, una grande felicità. E continuare a dire: il privato è privato, con due bambini non aveva più senso”.

Resta top secret il nome della mamma dei due bimbi, oltre a età e sesso del più piccolo, così come non si sa se lui e la donna stiano insieme. Almeno per ora lui non se la sente di dirlo, anzi questa è stata l’occasione per fare un’altra confessione inaspettata ma sul suo carattere: è insicuro, “difetto” che deriva anche dal suo lavoro, ma con cui ha imparato a convivere. “Diventi insicuro, tanti miei colleghi soffrono di depressione. Mi riconoscono, mi fermano. Ma non posso capire cosa provino Argentero o Bocelli, presi d’assalto. Io sono “quello che lavora con Luca Argentero” – ha concluso.