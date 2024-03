Emily Patrick e Kerry Osborn, una coppia lesbica del Regno Unito, hanno concepito l’una il figlio dell’altra tramite fecondazione in vitro.

Le due sono rimaste incinte dei piccoli Ezra ed Elvis grazie a un trattamento chiamato ‘FIV reciproca’ o ‘co-FIV’, che consente ad entrambe le partner delle coppie lesbiche di rimanere incinte nello stesso momento, con una di loro che fornisce gli ovociti e l’altra che porta il bambino: una procedura costata alla coppia circa 25.000 sterline.

Il piccolo Ezra, appena nato, è stato concepito utilizzando l’ovulo fecondato di Patrick ed è stato portato nella pancia di Osborn, mentre Elvis, che oggi ha 10 settimane, è stato concepito utilizzando l’ovulo di Osbord e poi portato in grembo da Patrick. Entrambi gli ovuli sono stati fecondati da un donatore di sperma olandese-tedesco.

“Non riesco ancora a credere che siano entrambi qui con noi, che abbiamo trasformato il nostro sogno di una famiglia in realtà”, ha detto Kerry Osborn, 35 anni, al Daily Mail. “Non abbiamo mai voluto essere delle pioniere, ma speriamo di aver dimostrato ad altre persone nella comunità LGBTQ+ che tutto ciò e fattibile”, ha poi aggiunto: le due, infatti, sono la prima coppia lesbica nel Regno Unito ad aver avuto figli grazie alla FIV reciproca.

Emily Patrick, 38 anni, ha invece raccontato al giornale: “È stato molto emozionante vedere i nostri bambini arrivare e vederci diventare mamme nel giro di poche settimane. Sono sempre stata quella meno materna, ma ho trovato un tipo di amore completamente diverso, come una nuova stanza del mio cuore, per i nostri bambini”.

La coppia ha documentato il proprio percorso sul profilo Instagram @twomumstwobuns. In un post, le due avevano dedicato delle dolci parole ai due figli: “Ai nostri bimbi… Come vostri genitori vi promettiamo che quando piangerete saremo lì per asciugarvi le lacrime. Quando avrete paura, promettiamo di tenervi per mano. Quando riderete, noi rideremo con voi. Quando starete male, prenderemo quel dolore e lo faremo nostro. Promettiamo di amarvi incondizionatamente ora e sempre. Qualunque cosa riservi il futuro alla nostra piccola famiglia, promettiamo che potremo fare qualsiasi cosa finché ci saremo l’uno per l’altro”.