Una donna ha pubblicato sui social un video in cui elenca i dieci motivi definiti "futili" che l'hanno portata a decidere di non voler avere figli. Ha preso questa decisione, dice, fin da piccola, dopo essersi dovuta occupare di 13 dei suoi 16 fratelli.

La scelta di non volere figli può dipendere da un sacco fattori, ma nel caso della trentunenne Dreya Cociuba le ragioni sono particolari ma estremamente chiare: come raccontato da lei stessa in un video pubblicato su TikTok, la sua volontà di rimanere childfree dipende da quanto ha vissuto durante l’infanzia e l’adolescenza, caratterizzate dalla presenza di ben 16 fratelli.

“Ho 16 fratelli, tutti figli della stessa mamma e dello stesso papà e dall’età di 8 anni mi è stato imposto di crescerli”, ha spiegato Cociuba, che ha affermato di essersi sentita “adultizzata” fin da bambina, quando ha sentito il peso e la responsabilità di dover badare ai fratelli.

Del resto, la donna ha raccontato a Newsweek di essersi occupata di 13 dei suoi 16 fratelli, essendo la quarta nata in famiglia. “Non ho fisicamente partorito quei bambini, ma sono stata la loro mamma a tutti gli effetti fino a che a vent’anni ho lasciato casa mia esasperata”.

La situazione familiare, ha aggiunto Dreya Cociuba, era piuttosto particolare, con i genitori che facevano parte di una setta religiosa da cui lei è riuscita ad allontanarsi solo dopo molti anni di terapia, ma il carico mentale subito da bambina ha causato un forte trauma su di lei, convincendola di non essere tagliata per la maternità.

Nel suo video ha quindi elencato una serie di ragioni, da lei definite “superficiali”, che le hanno fatto decidere di non voler avere figli. Sono ragioni che spesso sono condivise da molte altre donne che intendono rimanere childfree, ad esempio quelle inerenti le paure circa i cambiamenti del corpo, o quelle legate alle spese economiche, altre sono la conseguenza naturale di quanto Cociuba ha vissuto durante gli anni che avrebbero dovuto essere spensierati.

Non voglio che il mio corpo cambi

Voglio continuare ad andare in vacanza con il mio partner e rilassarmi davvero

Voglio comprare prodotti per me anche costosi senza sentirmi in colpa

Voglio continuare a comprarmi delle borse firmate e di lusso

Non voglio lasciare il mio lavoro per andare in ospedale

Odio il rumore e so bene che quando un bambino corre per la cassa 24/7 non c’è più quiete

Non voglio rinunciare a nulla o lasciare che mio marito rinunci a qualcosa per un bambino

Non voglio che la relazione con il mio partner cambi

Non voglio fare attività per bambini, né cercarle in giro per la città né pensare a dei lavoretti da fare a casa

Voglio una casa sempre pulita.

Sotto al suo post, naturalmente, come sempre capita in questo genere di video ci sono stati moltissimi commenti, e molti di donne che condividono con Cociuba la scelta di non voler diventare madri; “Sono troppo egoista per avere figli”, “Amo dormire, quando e dove voglio”, “Non voglio sacrificare i miei weekend per le attività extracurriculari dei bambini” sono solo alcuni dei commenti che le utenti hanno lasciato.