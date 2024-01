Analysia Beck era incinta di 38 settimane quando ha sentito rompersi le acque: “Sapevo che non saremmo arrivati in tempo all’ospedale”.

Analysia Beck, una donna del Winsconsin, negli Stati Uniti, è salita agli onori della cronaca per aver partorito nel parcheggio di un McDonald’s durante una tempesta di neve: e il soprannome che lei e il marito Daniel Beck hanno scelto per il loro bambino è esilarante.

La donna, incinta di 38 settimane, aveva avuto delle lievi contrazioni verso le 11 di sera, mentre dormiva, ma aveva pensato fossero delle false doglie (le cosiddette contrazioni di Braxton Hicks). Dopo poco, però, Beck si è accorta di aver rotto le acque. “Ho capito nel momento in cui abbiamo lasciato la casa che non saremmo arrivati in tempo all’ospedale. Ma non mi sarei mai immaginata di partorire al McDonald’s”, ha detto la donna alla testata locale Milwaukee Journal Sentinel, spiegando che i due stessero aspettando l’arrivo della madre di lei per lasciarle gli altri due figli.

“Eravamo in macchina da due minuti quando ho detto: ‘Daniel, devi fermarti, penso di essere seduta sulla testa del bambino – ha poi riferito a TODAY, raccontando come il marito sia stato costretto a fermarsi nel parcheggio del famoso fast food durante una tormenta – A quel punto, sapevo che il bambino stava arrivando e che non saremmo arrivati all’ospedale”.

News Il TikTok di Ariel Tyson, che ha partorito in bagno Incinta della sua prima figlia femmina, la donna si era recata in bagno dopo l'inizio delle contrazioni. Non si aspettava di partorire sul gabinetto.

L’uomo ha poi chiamato i soccorsi, ma il piccolo Micah è nato prima che potessero arrivare: per questo, i due genitori lo hanno soprannominato ‘Piccolo McFlurry’. “Tra la bufera di neve e il McDonald’s, pensiamo che sia molto adatto!” ha continuato Beck. McFlurry, infatti, è non solo il nome di un popolare gelato prodotto dalla catena, ma contiene anche la parola inglese ‘flurry’, che significa turbine, raffica.

Giunti sul posto, i paramedici hanno poi messo la maschera d’ossigeno al piccolo: “Penso che fosse a causa del freddo: la neve stava entrando in macchina e gli è arrivata in faccia – ha continuato Beck a Today – Per fortuna era sano ed è andato tutto bene. Ha superato tutti i test in ospedale”. Ora, il piccolo ‘McFlurry’ è pronto per conoscere i fratellini Jayce, di tre anni, e Aubriella, di 17 mesi.