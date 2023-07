"Tra un bacetto e uno schiaffone": i dolcissimi scatti di Stash abbracciato con le figlie

Il frontman dei The Kolors festeggia l’ultimo traguardo nel campo della musica con una serie di foto in compagnia di Grace e Imagine: "Stamattina sono stato svegliato così".

Stash ha festeggiato l’ultimo traguardo raggiunto nel campo della musica pubblicando un tenero scatto in compagnia delle due figlie, Grace e Imagine, avute dalla relazione con Giulia Belmonte. Proprio in queste ore, il brano Italodisco, lanciato dai The Kolors nel maggio del 2023, è stato certificato Disco d’oro e il frontman della band ha voluto condividere la notizia con una splendida foto di famiglia.

“Stamattina sono stato svegliato così”, recita la didascalia del post pubblicato ieri sul profilo Instagram dell’artista: “Tra un bacetto e uno schiaffone mi hanno detto che Italodisco oggi è certificata Disco d’oro”. Tra i numerosi messaggi che hanno invaso i commenti della foto condivisa da Stash, sono comparse anche le congratulazioni della compagna: “Fiera di te, sempre. Siete la mia vita”.

La coppia, dopo un anno di frequentazione, ha dato alla luce la primogenita, Grace, avuta nel dicembre del 2020. Successivamente, nell’agosto del 2022, la maggiore di casa ha accolto tra le sue braccia la sorellina minore, Imagine: “Non esistono parole in grado di raccontare quello che stiamo vivendo ora”, aveva commentato la modella poco dopo il parto, pubblicando sui social uno scatto in bianco e nero della piccola.

Il cantante e l’influencer, nel corso degli anni, hanno sempre condiviso con le migliaia di followers numerosi scatti di famiglia, documentando la loro esperienza nei panni di genitori. In un video postato dall’ex concorrente di Miss Italia nel mese di maggio 2023, il neopapà è stato ripreso mentre intonava davanti alle figlie il ritornello di Italodisco, dimostrando tutto l’affetto provato per le loro.

“Sento di essere migliorato accanto a Giulia e le nostre due poesie che ci sono state regalate”, aveva spiegato Stash nel corso di un’intervista a Verissimo di novembre 2022, soffermandosi sulla relazione instaurata con la compagna e il legame speciale costruito con le bambine: