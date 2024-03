Autumn Freeman ha deciso di condividere il video del gender reveal della sua seconda figlia: "Sono molto triste, volevo un maschio. Ma questo non ha nulla a che vedere con il mio amore per lei".

Autumn Freeman, una mamma, tiktoker e stilista, ha condiviso sui social la sua “delusione di genere” per il sesso della sua seconda figlia. Nel video postato su TikTok, ora diventato virale, la donna ha mostrato la differenza tra il suo primo gender reveal, nel quale si era mostrata entusiasta di aspettare una bambina, e il secondo gender reveal, nel quale appare quasi triste di aspettare un’altra femmina e non un maschio come sperava. “Sono molto triste”, la sentiamo dire al marito Andy, che cerca di consolarla abbracciandola. “Volevo un maschio”.

Intervistata dal magazine People, Freeman ha quindi parlato della sua ‘delusione di genere’ spiegando di aver “nutrito grandi speranze di accogliere un altro maschietto nella famiglia” dopo aver sviluppato un bellissimo rapporto con il figlio del suo compagno, Grant, di otto anni, e di voler “vivere quel lato della genitorialità con il suo stesso figlio”.

“Nel mio mondo perfetto avrei un maschio e una femmina”, ha quindi continuato. “In realtà avrei voluto un maschio già con Violet, ma era la mia prima figlia e sarei stata contenta in entrambi i casi… Ma con questa, sappiamo che è il nostro ultimo bebè”. La tristezza, però, è durata per circa una settimana, “poi è passata“.

“Mi sono semplicemente detta che l’universo mi sta dando ciò di cui ho bisogno e ciò che riesco a gestire… Sono destinata ad essere mamma solo di bambine”. Un sentimento che la donna ha quindi voluto condividere con i follower, molti dei quali, però, non l’hanno capita.

“Non ami questo bambino, non meriti questo bambino” sono alcuni dei commenti che Autumn Freeman ha ricevuto sotto al suo video. Ma lei ha spiegato: “Non è affatto così. Non ha nulla a che vedere con i miei sentimenti nei confronti della bambina, quanto la amo o quanto la amerò. È stato solo un momento, e ora è passato. Sono pronta per la mia bambina”. La ‘delusione di genere’ è infatti un argomento ancora tabù fra i genitori: ci si aspetta che amiamo nostro figlio incondizionatamente, ed è così, ma a volte la genitorialità può non incontrare le nostre aspettative. Delle sensazioni che non si escludono l’un l’altra, ma che possiamo provare allo stesso momento.

Freeman ha quindi sottolineato la necessità di condividere questo tipo di emozione, che è molto diffusa ed è legittima: nei, commenti, infatti, tanti genitori si sono riconosciuti nella sua esperienza, spiegando come vedere altre persone provare sentimenti simili le abbia fatte sentire meno sole. “Ci sono state molte persone che hanno scritto: ‘Ho passato anche io questa cosa, grazie mille per averla condivisa’“, ha quindi spiegato Freeman, che in un video follow-up ha mostrato i molti commenti positivi ricevuti, come: “Volevo un miliardo di bambine e ho avuto tre maschi. La delusione di genere esiste, è legittima e bisognerebbe parlarne di più“.